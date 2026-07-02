Al Santuario di Valmala confermato il presidio della Croce Rossa

È stata firmata mercoledì 1° luglio la convenzione tra il Comune di Busca e i Comitati della Croce Rossa di Busca-Manta e Melle, per garantire la presenza di un’ambulanza con personale di primo soccorso nei pressi del Santuario di Valmala.



Anche per l’estate 2026 è assicurato il presidio di sicurezza che sarà attivo tutte le domeniche di luglio e agosto, oltre alle giornate del 5 agosto giorno della Festa del santuario della Madonna della Misericordia e il 15 agosto, Ferragosto, in occasione dei principali appuntamenti religiosi e di maggiore affluenza.



Il servizio è reso possibile grazie al contributo del Comune di Busca, pari a 1.500 euro.



Alla firma erano presenti il Sindaco Ezio Donadio, la vice-sindaca Beatrice Aimar, il prosindaco del Municipio di Valmala Andrea Picco e i rappresentanti della Croce Rossa: il presidente del Comitato di Busca-Manta Enrico Giobergia con il consigliere Gianpiero Marino e il presidente del Comitato di Melle Sergio Fino.



La presenza di una postazione di ambulanza fissa garantisce un più veloce accesso alle strutture ospedaliere in caso di emergenze serie o gravi. A supporto della sicurezza sul territorio, nella zona del municipio di Valmala sono inoltre attive tre postazioni con defibrillatori automatici esterni (DAE):

· presso il Santuario

· al Rifugio Dusman in località Pianpietro

· vicino al punto di ricarica e-bike di Valmala Borgata



Inoltre, nei pressi del santuario mariano è disponibile una pista di atterraggio per l’elisoccorso attiva 24 ore su 24.



"Grazie ai volontari che dedicano il loro tempo per questo servizio, garantendo un presidio di sicurezza e attenzione alla salute, in un’area che ogni estate richiama numerosi fedeli, turisti ed escursionisti" hanno dichiarato il sindaco Ezio Donadio e la vicesindaca Beatrice Aimar.





