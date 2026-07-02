Caso Rovera, si attiva anche la rete degli italiani all’estero: Giancarlo Panero contatta il Cgie

Si amplia il fronte istituzionale e associativo mobilitato per il caso di Angela Rovera, la dentista originaria del territorio, e della figlia di due anni trattenute in Arabia Saudita.
Dopo l’intervento della sindaca di Piasco Stefania Dalmasso (LEGGI QUI), che ha scritto al ministro degli Esteri Antonio Tajani, si registra ora un ulteriore passo sul piano delle relazioni con gli organismi degli italiani all’estero.
Nella giornata di oggi, giovedì 2 luglio, l’ex presidente nazionale dell’Inas (Istituto Nazionale Assistenza) e attuale esponente della Minoranza a Piasco, Giancarlo Panero, ha contattato telefonicamente Gianluca Lodetti, vicesegretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Cgie), chiedendo un interessamento diretto sulla vicenda.
L’obiettivo è quello di rafforzare il canale istituzionale già attivato, sollecitando un intervento presso il Ministero degli Affari Esteri affinché la situazione venga seguita con la massima attenzione e urgenza. Il coinvolgimento del Cgie rappresenta un ulteriore livello di interlocuzione, considerato il ruolo dell’organismo nella rappresentanza delle comunità italiane nel mondo.
Panero e Lodetti condividono un passato di collaborazione nell’ambito dell’Inas: Lodetti ha infatti ricoperto il ruolo di direttore delle strutture estere dell’istituto in 18 Paesi durante la presidenza di Panero. Una rete internazionale che oggi torna a essere attivata per sostenere il caso delle due cittadine di Piasco.