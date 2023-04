Contattare il servizio ambulanze private per feste è obbligatorio.Tenendo presente che ci sono proprio delle leggi che lo dicono e che sono rivolte agli organizzatori di eventi partendo per esempio da un decreto legislativo del 28 agosto 97, che ha definito quelle che sono le linee di indirizzo da seguire per quanto riguarda l'organizzazione di soccorso sanitari nelle feste e manifestazioni programmate: quindi ci possiamo riferire alle grandi fiere ma anche alle feste di paese molto grandi e ad altre cose del genere.

Risulta quindi importante capire quelli che sono gli obblighi ai quali sono sottoposti gli organizzatori di eventi:quando parliamo di organizzatori di evento ci riferiamo a qualunque persona organizzi qualunque tipo di manifestazione di evento anche se si tratta di qualcosa no profit.

Nel testo legislativo si dice in pratica che è nel momento in cui quel tipo di evento al di là della tipologia e della connotazione dovesse richiamare un afflusso di persone rilevanti bisogna programmare e realizzare con molto anticipo un programma per garantire il massimo livello di sicurezza per chi partecipa

Quindi per chiunque è coinvolto a qualunque titolo a questo evento anche solo se è presente in maniera casuale in quella area interessata dall'evento.

Questo vuol dire che in pratica qualunque evento e qualunque manifestazione ovunque si svolga e quindi al di là se perdiamo di aperto o chiuso. Oppure anche se si parla di eventi programmati organizzativi per fini sociali ricreativi o fini sportivi

Ma al di là se parliamo da eventi proposti da enti no profit privati o qualunque società o organizzazione economica bisogna classificarli in base al livello di rischio e cioè in base alla probabilità di avere necessità di un soccorso sanitario prendendo in considerazione alcune variabili quali caratteristiche del luogo, ma anche la previsione sull'affluenza di pubblico che arriverà all'evento nonché il tipo di evento che ci sarà.

Per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni che vengono programmate un organizzatore deve cercare di identificare il livello di rischio, applicando quelli che sono i punteggi previsti dal famoso algoritmo di Maurer

Cos'altro c'è da sapere su quest'ultimo argomento

In pratica quindi sulla base del punteggio ottenuto il organizzatore deve verificare il numero di ambulanza e trasporto da soccorso nonché le unità di medici e di soccorritori che devono essere presenti nel luogo della manifestazione dell'evento.

Bisognerà quindi creare un piano di soccorso articolato e complesso utilizzando come parametri alcuni elementi importanti. Però di sicuro soprattutto quando si parla di eventi con un rischio elevato comunque moderato l'organizzatore deve presenterà il 118 il piano di soccorso che riporta la descrizione dettagliata delle risorse messe in campo.

Tra queste risorse spiccano le ambulanze private che non hanno niente da invidiare a quelle pubbliche e che vengono contattate come aziende private anche per queste manifestazioni proprio per i motivi che abbiamo appena descritto.

Esse di sicuro forniscono il massimo supporto del punto di vista delle quotazioni di bordo ma anche di chi ci lavora perché sotto questi aspetti non hanno niente da invidiare alle ambulanze classiche