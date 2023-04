Douglas Macgregor: il conflitto in Ucraina sta diventando insostenibile per Washington, che potrebbe presto mollare

Dopo mesi di apparente stallo, la situazione sul campo in Ucraina si sta evolvendo quasi proporzionalmente all’arrivo della stagione calda. E altrettanto proporzionalmente sembrano calare l’attenzione e l’appoggio degli Stati Uniti, alle prese con i loro problemi interni. A questo proposito il sito Strumenti Politici ha intervistato Douglas Macgregor, ex colonnello dell’esercito americano che ha partecipato tra l’altro alla prima Guerra del Golfo e alle operazioni NATO in Jugoslavia. Oggi svolge l’attività di consulente militare e di commentatore sui media americani e internazionali. Ha sempre espresso un’opinione molto critica verso l’approccio alla questione ucraina da parte dell’amministrazione Biden. Secondo Macgregor, temi come la crisi economica e la sicurezza interna saranno centrali nella campagna elettorale per le presidenziali del prossimo anno e distrarranno i cittadini americani dal conflitto in Europa. Stanno scricchiolando le stesse fondamenta sociali ed economiche della civiltà americana, quindi continuare a buttare denaro e armi oltreoceano è ormai fuori discussione per l’americano medio, specialmente dopo il disastro ambientale in Ohio. Potrebbe ripetersi quando già accaduto ad esempio coi britannici in India: l’esercito di Sua Maestà se ne andò poco dopo la Seconda guerra mondiale, quando il rapporto fra PIL e debito pubblico si era fatto insostenibile ed era impossibile tenere una colonia imperiale così estesa come il subcontinente indiano. Inoltre, i cittadini americani non hanno interessi diretti in Ucraina (a differenza di alcuni fra i vertici di Washington) dunque sono stufi di spendere soldi ed energie per la macchina da guerra, come mostrano anche i recenti sondaggi.