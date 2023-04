A scuola di Diritto-Societario: al Bonelli una lezione con il notaio dott. Giuseppe Renaudo

Si è svolta oggi, mercoledì 19 aprile, all'istituto tecnico-commerciale Bonelli di Cuneo, una lezione magistrale sul diritto societario tenuta con grande competenza dal notaio, dott. Giuseppe Renaudo.

Gli alunni della classe 4A AFM hanno partecipato con interesse ed entusiasmo alla lezione, perché hanno apprezzato l’intervento finalizzato all’integrazione di quanto studiato sui libri di scuola con quanto viene richiesto nel contesto reale.

"E’ importante il collegamento con la realtà esterna- ha sottolineato la dirigente, dott.ssa Aimone Maria Angela - perché i ragazzi devono comprendere come applicare ciò che studiano ai differenti contesti operativi. Il Bonelli è attento a dare concretezza ai risultati scolastici per renderli spendibili nel mondo del lavoro e per una migliore professionalità dei propri studenti.

Quello di stamattina è un bell’esempio di collaborazione: ringrazio il prof.Graci Luigi per l’organizzazione e il notaio, dott. Renaudo, per aver concesso ai nostri alunni il suo prezioso tempo e la sua competenza>.

