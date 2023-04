Saluzzo, l'addio commosso a Cristina Ghietti

Molti i commoventi messaggi di addio e di ricordo per Cristina Ghietti, morta all’età di 46 anni, dopo una breve malattia.

Era la figlia del presidente della Bocciofila Auxilium Saluzzo, Guido Ghietti, laccatore, scomparso nel 2020, che fu tra i fondatori della squadra agonistica di bocce.

"Era solare come il papà, al quale era legatissima - afferma la mamma Giovanna -. Si assomigliavano molto come carattere. Era allegra, molto positiva, sempre una parola giusta e bella per tutti.

Tantissime persone, in queste ore, con messaggi o alla camera mortuaria dell'Ospedale di Saluzzo, stanno manifestando il loro affetto per Cristina. Li ringraziamo dal profondo del cuore per il conforto che ci danno".

La giovane donna di professione casalinga, lascia il compagno Paolo Autiero, la mamma Giovanna, le sorelle Monica e Luisa con le loro famiglie e i parenti.

Il funerale si svolgerà domani, venerdì 21 aprile, alle ore 15 nel Duomo di Saluzzo. Il rosario sarà recitato questa sera, alle ore 18, nella stessa chiesa.

.