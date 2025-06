“Aboliamo il liceo classico!”, titolo provocatorio dell'incontro a Fossano del movimento Drin Drin

““Aboliamo il liceo classico!” Come costruire una scuola, per tutti, a prova di futuro? Un titolo provocatorio per un dialogo necessario. Il prossimo venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18:30, presso Palazzo Sacco a Fossano (Via Cavour 33/35), il Movimento Drin Drin invita cittadinanza, studenti, insegnanti ed amministratori ad un momento di confronto e proposta sul futuro del sistema scolastico italiano.

“Aboliamo il liceo classico!” non è una crociata contro un’istituzione, ma l’occasione per mettere in discussione con coraggio il modello scolastico attuale e riflettere su come costruire una scuola più accessibile, equa e pronta ad affrontare le sfide della contemporaneità.

Durante l’evento, moderato dagli associati del movimento, si alterneranno voci autorevoli del panorama scolastico cuneese: Prof.ssa Milva Rinaudo, dirigente dell’Istituto S. Grandis di Cuneo – per le scuole professionali, Prof.ssa Donatella Signetti, docente di lettere presso il Liceo Pellico-Peano di Cuneo – per i Licei e Prof. Paolo Cortese, dirigente dell’Istituto G. Vallauri di Fossano – per gli Istituti Tecnici

Sarà anche l’occasione per presentare alcuni Position Paper elaborati dal movimento, che rappresentano proposte concrete per riformare il sistema educativo italiano. Questi documenti, frutto di un percorso collettivo, saranno oggetto di confronto e votazione al congresso fondativo del partito previsto per l'autunno.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione al link: https://lu.ma/xpcqnw6b?tk=4eLCe6 Per informazioni o richieste stampa: piemonte2@territorio.movimentodrindrin.it”