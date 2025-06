Saluzzo, con "Freequence" tornano gli aperitivi musicali: appuntamento nei venerdì di giugno e luglio

Torna uno degli eventi più attesi dell’estate: Freequence Saluzzo, organizzato dal Saluzzo centro commerciale naturale. L’iniziativa trasforma il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, cultura, animazione e buon cibo.

Quattro serate imperdibili: venerdì 6, 13, 27 giugno e 4 luglio. 19 postazioni musicali in contemporanea, tra concerti live e DJ set, animeranno le piazze e le vie del centro. I generi musicali saranno diversificati per accontentare tutti i gusti: dal rock al jazz, dal pop alla musica elettronica. 26 locali aderenti offriranno aperitivi tematici, drink speciali e menù a tema, creando un’esperienza unica di socialità e gusto.

Un evento per tutti. Freequence Saluzzo non è solo musica: è un’esperienza pensata per tutta la cittadinanza. Famiglie e bambini troveranno aree dedicate con gonfiabili , gli immancabili giochi in legno di Mago Trinchetto, bolle giganti, trucca bimbi e artisti di strada

La cultura è protagonista con le presentazioni di libri a cura di Mondadori Bookstore in Piazza Denina e gli incontri letterari organizzati da L’Ortica Libreria Indipendente (alle Corti).

Giampiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: «Frequeence è un appuntamento importante, fortemente voluto dal CCN e sostenuto da Comune e Fondazione Bertoni. Saranno serate adatte sia ai più giovani, sia alle famiglie in quanto sono stati pensati appuntamenti ed iniziative un po’ per tutte le età. Questo poi, è solo l’inizio di una lunga estate piena di appuntamenti. Una ulteriore occasione per confermare che quando si lavora insieme per un unico obiettivo, i risultati arrivano. Vi aspettiamo quindi a Saluzzo per un inizio estate davvero strepitoso!»

Massimo Rea presidente del Centro Commerciale Naturale di Saluzzo: «Con grande entusiasmo diamo il benvenuto alla terza edizione di Freequence, un evento che rappresenta non solo un momento di festa per la nostra città, ma anche un'importante occasione di valorizzazione per le attività locali. Per quattro venerdì, Saluzzo si trasformerà in un palcoscenico diffuso, dove cultura, musica, arte e intrattenimento si fonderanno con l’energia dei nostri ventisei locali aderenti, veri protagonisti di questa iniziativa. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno, la passione e la voglia di mettersi in gioco. Un evento inclusivo che unisce generazioni e stili, rendendo le nostre piazze e le nostre vie ancora più vive e accoglienti. Invito tutti i cittadini, e chiunque voglia scoprire o riscoprire Saluzzo, a partecipare. Sarà un’occasione unica per vivere insieme momenti di condivisione e divertimento, sostenendo al tempo stesso la nostra economia di prossimità».

Durante l’ultimo appuntamento, in programma venerdì 4 luglio, i negozi del centro resteranno aperti in orario serale, offrendo occasioni di acquisto e iniziative speciali.

L’evento è a ingresso libero e il programma completo è disponibile su www.freequencesaluzzo.it e sulle pagine social ufficiali dell’evento.

Freequence Saluzzo 2025 è un evento patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni e numerosi partner pubblici e privati.

I LOCALI EDERENTI E GLI EVENTI DI VENERDÌ 6 GIUGNO

Montmartre Pub / Blackout ANISA dj set + MACCHIATO CALDO musica live

Prestige di Casa Sassone OCC TAKES CONTROL dj set

Bar Corona Grossa ABI dj set

Bacco Cafè IVAN SASIA DJ + OSKAR X8

Caffè della Vittoria EDGAR GALLAN dj set

Caffè Pellico GIULIA FRENCIA dj set

Mixology / Tiffany Cafè FEDERICO EFFE DJ

Bar Piazzetta Cafè / Incanto DJ PARADISE + MORS TANGO

Turn Over IL DUCA DJ

Caffè Principe / Piedigrotta / Caffè del Centro DJ SAM + MONEY MULES

Le Bute Wine Bar ROSSO MALPELO

Birrificio La Granda DJ LUDOVIC GOSMAR

Il Baricentro Pub SKRATCHO & BJ + KETRIX b2b DOCTOR NICE

Bar Crystal POP CHORD TRIO musica live + dj set

Caffè del Duomo MARCY DJ

Il Salotto DJ REGHE’N’ROLLA

Dublino Cafè OUTKEY dj set

Via Silvio Pellico DJ FEDE

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Corso Italia / Via Silvio Pellico / Piazza Cavour

Giochi in legno di Mago Trinchetto

Gonfiabili

Trucca bimbi, manipolazione palloncini, bolle giganti

Postazioni artistiche e live painting

Corso Italia / Via Silvio Pellico