Grande successo per il concerto del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera Cinese all’Abbazia di Staffarda

L’Abbazia di Staffarda ha ospitato, sabato 31 maggio, un evento musicale straordinario: il concerto del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera Cinese, organizzato nell’ambito della 46ª stagione Antidogma Musica in collaborazione con il Comune di Revello e la Fondazione Ordine Mauriziano.

Lo spettacolo ha registrato un grande successo di pubblico e un’intensa partecipazione emotiva da parte dei presenti. A introdurre i circa 40 cantanti lirici è stato Luigi Giachino, direttore artistico della rassegna, affiancato da Michela Beltrando, mediatrice culturale e interprete, che ha tradotto gli interventi del maestro Zhao Yuan, direttore del coro.

L’accoglienza è stata curata da Valentina Strocco e lo staff dell’associazione DialogArt, che gestisce per conto dell'Ordine Mauriziano le attività culturali e le visite dell’Abbazia.In rappresentanza del Comune di Revello, di cui fa parte il Borgo di Staffarda, sono intervenute le assessore Denise Allasia e Katia Disderi.

Fondato nel 1950, il Coro del Teatro Nazionale dell’Opera Cinese è una delle realtà corali più prestigiose dell’Estremo Oriente. Con oltre settant’anni di storia, ha costruito un repertorio ampio che spazia dalla grande opera occidentale alla musica sinfonica e popolare cinese.

Il concerto si è aperto con un simbolico omaggio all’unione tra le due culture: l’esecuzione degli inni nazionali di Italia e Cina, che ha visto l’intera platea alzarsi in piedi e unirsi al coro nel cantare “Fratelli d’Italia”, creando un momento di intensa comunione.

Il programma ha offerto un raffinato equilibrio tra celebri arie dell’opera italiana – “La Traviata”, “Madama Butterfly”, “Rigoletto”, “Carmen”, “Pagliacci” e grandi composizioni della tradizione lirica e corale cinese. L’interpretazione ha saputo coniugare la solida tecnica vocale occidentale con la sensibilità espressiva orientale, suscitando forti emozioni nei presenti.

Particolarmente toccante il Coro a bocca chiusa da “Madama Butterfly”, eseguito con delicatezza poetica, mentre il “Toreador” dalla Carmen e il Coro degli zingari da “Il Trovatore” hanno scatenato applausi entusiasti. Il viaggio musicale ha condotto il pubblico anche attraverso perle del repertorio cinese come “Wang Gui” e “Li Xiangxiang”, “Liu Hulan”, “La Grande Muraglia del Mare del Sud”, fino a “Marco Polo”, simbolo dell’incontro tra culture.

Commozione e forza si sono fuse nel “Va, pensiero di Verdi”, canto di speranza ed esilio, accostato idealmente alla “Cantata del Fiume Giallo”, composta durante la guerra sino-giapponese: due inni potenti alla dignità e alla resistenza dei popoli.

La serata si è chiusa con “Sotto il sole splendente”, inno alla rinascita della Cina, e con “Ruggisci, Fiume Giallo!”, interpretato con energia trascinante e profonda intensità.Il pubblico, accorso numeroso e con grande interesse, è rimasto visibilmente sorpreso e affascinato dalla bravura e dall’espressività del coro. In molti, pur non conoscendo in profondità la tradizione musicale cinese, hanno accolto con entusiasmo ogni esecuzione, riconoscendo la forza universale della musica come linguaggio capace di unire mondi diversi.

L’ovazione finale ha suggellato non solo l’apprezzamento per la qualità artistica, ma anche la gratitudine per un’esperienza culturale autenticamente condivisa.