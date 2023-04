Il regista braidese Francesco Amato cala l’asso Gianni Morandi per la fiction Imma Tataranni

Chi resiste a non rivedere in tv il sostituto procuratore più famoso d’Italia, Imma Tataranni? Mentre su Rai Uno vanno in onda le repliche della fiction firmata dal regista braidese Francesco Amato, a Matera sono in corso le riprese della 3ª stagione della fiction con Vanessa Scalera e sul set c’è anche un attore d’eccezione: Gianni Morandi.



Dalle notizie trapelate dal TGR Basilicata, il celebre cantante sarà una guest star e interpreterà se stesso, aiutando la Tataranni a risolvere un caso. Intanto sulla sua pagina Facebook ha pubblicato recentemente un video proprio dalla città dei sassi.



Gianni Morandi è un veterano del piccolo e grande schermo. Tra il 2017 e il 2019 ha vestito i panni del pediatra Pietro Sereni in “L’isola di Pietro”, mentre a inizio anni ‘60 ottenne notorietà con la trilogia “In ginocchio da te” (1964), “Non son degno di te” e “Se non avessi più te” del 1965. Per non farsi mancare niente, ora torna in pista con Imma Tataranni sostituto procuratore.



Nata dai racconti della scrittrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia, la serie tv prodotta da Rai Fiction con la novità della doppia regia di Francesco Amato ed Enrico Rosati (conosciuto per aver diretto due puntate di Gomorra 4, Nero a metà, Masantonio - Sezione scomparsi) è in fase di produzione e dovrebbe essere trasmessa su Rai Uno tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Non vediamo l’ora!