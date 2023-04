Rotatoria di Patarrone a Vezza d’Alba, consegnati i lavori

La Provincia ha consegnato lunedì 17 aprile all’impresa costruttrice i lavori per la realizzazione della rotatoria in località Patarrone nel comune di Vezza d’Alba, intervento di 300 mila euro per la messa in sicurezza del bivio con la strada provinciale 929 nel tratto Pralormo-Canale-Borbore, dove il transito di mezzi pesanti è intenso e i veicoli viaggiano a velocità sostenuta. Alla consegna era presente il consigliere provinciale di riferimento del territorio, oltre ai tecnici e agli amministratori locali.

Il progetto definitivo è stato realizzato dall’ing. Giuseppe Gerbaudo di Bene Vagienna che si occuperà anche della direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori.

L’intervento (194.000 per lavori e 106.000 per somme a disposizione dell’amministrazione) è inserito nell’elenco delle opere finanziate nel Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Fsc) Asse Tematico “D”, oggetto di convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo.

E’ prevista la rimozione delle attuali isole spartitraffico, la realizzazione della piattaforma stradale secondo le quote di progetto, un nuovo sistema di regimazione delle acque piovane garantendo la continuità dei fossi irrigui esistenti, la realizzazione di anello centrale e aiuole spartitraffico della rotatoria, asfalti e segnaletica stradale.