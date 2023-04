Scarnafigi partecipa al bando “distruzione” per realizzare una palestra a cielo aperto

Distruggere per salvare, sembra un controsenso, ma è il principio che sta alla base del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo denominato, non a caso, «Bando distruzione».

Ideato per incentivare la «cancellazione» delle strutture che nella provincia di Cuneo sono in stato di abbandono o degrado, il progetto si adopera per finanziare gli interventi di distruzione, riqualificazione o mitigazione, ripristinando così la bellezza nel contesto paesaggistico e ambientale.

Come diceva il pittore e scultore Pablo Picasso, in una frase che è stata riportata sul sito del Bando, per spiegarne la sua filosofia: “Ogni atto di creazione è, prima di tutto, un atto di distruzione”.

Tra i 19 progetti approdati alla seconda fase del «Bando distruzione» ci sono tre Comuni del Saluzzese: Gambasca, che prevede un intervento di riqualificazione, mentre Scarnafigi e Villafalletto di distruzione.

Scarnafigi partecipa per demolire una vecchia struttura e realizzare una palestra a cielo aperto fruibile da tutti. La struttura, in evidente stato di degrado, è una costruzione in calcestruzzo risalente agli anni ’80 e mai portata a termine.

È formata al piano terra da una piattaforma di cemento dalla quale si innalzano delle arcate aperte. Nella parte interrata c’è la zona, adibita a box, di pertinenza delle unità abitative che avrebbero dovuto essere costruite sopra.

“Con questo progetto – afferma Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi– l’Amministrazione comunale desidera rigenerare l’area di via Saluzzo che da diversi anni si trova in una condizioni di degrado. Il progetto del Comune prevede la demolizione della struttura e la riconversione del piano terra in una palestra a cielo aperto di cui tutti potranno usufruirne.

Il fabbricato costruito circa 40 anni fa – continua Ghigo – avrebbe dovuto ospitare 4 appartamenti con i box sotterranei, ma l’impresa costruttrice ha fatto fallimento. Il Comune di Scarnafigi l’ ha quindi acquistato all’asta per un costo di 33 mila euro. La parte in superficie verrà abbattuta mentre quella sotterranea diventerà un magazzino per il Comune.

Nelle intenzioni della nostra Amministrazione – conclude il sindaco - una volta terminato il centro sportivo attrezzato, si potrebbe realizzare, sulla strada che si dirige verso Saluzzo, una pista ciclo-pedonabile per mettere in sicurezza i fruitori che vorranno raggiungere la palestra a piedi o in bicicletta”.

(I rendering del progetto di Scarnafigi, qui pubblicati, sono solo informativi e redatti su uno studio di fattibilità per cui il progetto esecutivo potrà subire delle variazioni).

Il progetto di Gambasca, paese all’imbocco della Valle Po, prevede la riqualificazione di un vecchio muraglione in cemento armato attraverso la realizzazione di murales da parte degli studenti Liceo Artistico Soleri-Bertoni di Saluzzo e l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Il Comune di Villafalletto, ritorna a partecipare in questa quinta edizione del Bando con un progetto che aveva già presentato nel 2019, che però a causa dei pochi voti ricevuti non era risultato tra i vincitori.

L’obiettivo è abbattere l’edificio obsoleto, con notevoli criticità strutturali, dell’ex scuola elementare in frazione Monsola, riqualificare quegli spazi e creare la «La piazza che non c’è» da destinare alle attività ludico-ricreative della collettività.

I VINCITORI DELLE ZONE DEL SALUZZESE E SAVIGLIANESE NELLE PASSATE EDIZIONI

Erano stati 5 i Comuni vincitori, tra quelli del Saluzzese e il Saviglianese, partecipanti al bando dal 2017, anno della sua prima edizione, fino all’ultima del 2021.

Nel 2019 Barge ha ricevuto un contributo di 38 mila euro per la riqualificazione dell’area dell’ex-lavatoio.

Costigliole Saluzzo per la riqualificazione del percorso esterno al settecentesco Palazzo Sarriod De La Tour, oggi polo didattico e culturale, aggiudicandosi 33 mila euro.

Cavallermaggiore, con la demolizione del manufatto di piazza del Sapere, ha ricevuto 45 mila euro.

Savigliano, con la demolizione della tettoia dell’area mercatale di piazza Cavour, a cui è stato dato un contributo di 20 mila euro.

Nel 2021 ha ricevuto un contributo di 40 mila euro, Polonghera che aveva presentato il progetto per realizzare, in piazza Vittorio Veneto, un centro di aggregazione per famiglie e bambini.

I progetti selezionati quest’anno dalla Fondazione CrC potranno essere votati online fino al 19 maggio sulla piattaforma web: www.bandodistruzione.it

Ogni persona registrata potrà votare al massimo 3 progetti

La delibera finale dei progetti è prevista per il mese di giugno, il budget complessivo dell’iniziativa è di 255 mila euro, divisi sulle 2 misure (180 mila per demolizione e 75 mila per mitigazione).