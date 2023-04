Trovati anche pezzi di eternit e bidoni di vernice nell'area del torrente Grana a Passatore

Il 22 aprile, nella giornata della Terra, si è concretizzata la raccolta nazionale in località Passatore, sul sentiero delle Coccinelle.

Una giornata all'insegna della sensibilizzazione ambientale che ha avuto una partecipazione decisamente numerosa. Centoventi gli iscritti e circa un centinaio i partecipanti effettivi. Una giornata importante che ha visto i volontari impegnati nella pulizia dell'alveo del fiume Grana e sullo sterrato escursionistico che lo costeggia, denominato il sentiero delle Coccinelle.

La pulizia dell'alveo si è resa possibile grazie ad una collaborazione sinergica tra l'associazione e il consorzio irriguo che, su richiesta dell'ente comunale, ha consentito una gestione ottimale degli affluenti in modo da evitare che il flusso dell'acqua impedisse l'accesso all'alveo. Non è bastato però un pomeriggio per rimettere in sesto la zona, gravemente vessata dalla quantità di rifiuti portata a valle dai canali che si immettono nel fiume. Sono stati raccolti una tonnellata e mezza di rifiuti tra: plastica, indifferenziato, ferroso e pneumatici. Oltre a numerosi ritrovamenti, segnalati all'ente di raccolta, con reti metalliche, oramai inglobate nel terreno, alcuni pezzi di eternit, batterie, parti ferrosi di un'autovettura, alcuni pezzi di ghisa, numerosi bidoni di vernice abbandonati da molti anni, un ciclomotore interrato, e non per ultimi le segnalazioni di una lavatrice e una stampante.

Anche questa volta, purtroppo, la sensazione è quella di essere impotenti di fronte all'incuria e alla negligenza dell'uomo. Ma le giornate come quella di oggi sono sinonimo di un segnale importante, di condivisione e sinergia, uniti da un unico intento comune di volontà e cambiamento. Nella speranza che sempre più persone siano sensibili alle tematiche ambientali e si uniscano alle nostre raccolte. Consapevoli che non potranno mai essere una soluzione, ma in ogni caso un modo importante per elevare l'attenzione al rispetto della natura.

Grazie al contributo dei volontari è stato possibile restituire dignità ad un luogo naturalistico parzialmente compromesso; senza il loro aiuto concreto non avremmo potuto ottenere questo meraviglioso risultato.

Grazie anche alla presenza dell'assessore Demichelis che si è unito come parte attiva alla raccolta. Un ringraziamento particolare va ai supporter e sponsor.