Invitato ad un matrimonio? Come indossare il completo per sfoggiare uno stile impeccabile

Siamo ormai in primavera inoltrata, con l’arrivo delle belle giornate e l’avvicinarsi dell’estate giunge, inevitabilmente, anche il periodo in cui cerimonie e matrimoni si susseguono. E ogni anno la situazione è sempre la stessa: ti ritrovi a fissare l’armadio nella speranza che le camicie che indossi solitamente il sabato sera in discoteca si tramutino in abiti adatti ad un’occasione del genere.

Tuttavia, per una cerimonia occorre puntare su look eleganti e raffinati, sinonimo di classe e stile impeccabile. Allora, non c’è nulla di meglio di un bel completo. E proprio dalle passerelle per la Primavera/Estate 2023 giungono importanti novità. L’abito, con giacca e pantaloni sartoriali, oggi, guarda al futuro, senza dimenticare il passato. Classico nelle forme ma moderno nei tessuti, è declinato sia in nuance tradizionali che in sfumature pastello e vitaminiche. Non sai da che parte cominciare? Ecco cinque proposte alla moda da cui trarre subito ispirazione.

Il completo classico in versione total-black o nelle sfumature del blu

Iniziamo dalle basi, da una proposta classica e intramontabile, destinata a lasciare il segno in qualunque occasione: il completo nero. Pochi capi, infatti, vantano la versatilità di un abito total-black. Per quanto possa sembrare semplice, in realtà è perfetto per trasformare chi lo indossa nella versione più elegante e sofisticata di sé stesso.

Purtroppo, però, non tutti gli uomini sono fan del nero. Allora, un’alternativa meno seriosa e più vivace è costituita dal completo blu. Il suo fascino trascende età, occasioni e stagioni. Il consiglio, però, è quello di osare con gli abbinamenti creativi, magari aggiungendo un paio di scarpe chiare o una cravatta colorata.

Moltissimi designer, hanno inserito nelle proprie collezioni modelli in linea con questo stile. Alcuni esempi? Hugo, OppoSuits e Karl Lagerfeld propongono degli abiti neri classici, con vestibilità aderente e bottoni. Più ricercato, invece, è quello di Isaac Dewhirst, con giacca in versione doppiopetto. Se invece prediligi il blu, non potrai che apprezzare l’abito Allen Mercer firmato Strellson.

L’abito grigio è sinonimo di classe e raffinatezza, parola di George Clooney

Se George Clooney sfoggia diverse versioni dello stesso vestito, più o meno da quando è diventato famoso, non sarà un caso, giusto? Il completo grigio, infatti, è un autentico salvavita per tutte quelle situazioni che richiedono un pizzico di formalità ed eleganza. L’abbinamento con camicia scura e scarpe in vernice non è esattamente una proposta radicale, ma garantisce sempre risultati concreti.

Naturalmente, oggi, s’incontrano innumerevoli versioni dell’abito grigio. Per andare sul sicuro, in occasione di un matrimonio o di una cerimonia, è meglio prediligere un capo ultra classico e giocare con accessori, camicie e calzature particolari.

Tra le offerte online di abiti completi uomo di questo genere si possono scoprire tantissime alternative. L’Onseve Suit Set del marchio Only & Sons è semplice e caratterizzato da linee minimali. In tonalità Light Grey Melange presenta tasche anteriori, una chiusura classica e spalline imbottite. Se prediligi capi più particolari, invece, non potrai che apprezzare il Checked Suit di Lindbergh, con vestibilità slim-fit e pattern a quadri all-over.

Fresco e casual, il completo beige è perfetto per le occasioni più eleganti

Passiamo ad una delle proposte più adatte da indossare durante le cerimonie all’aperto, sotto al sole. Stiamo parlando del completo beige. La sua leggerezza ed estrema freschezza, infatti, lo rendono il candidato migliore per tollerare al meglio il calore, in tutte quelle situazioni che richiedono un dress-code impeccabile.

Quali sono, quindi, gli abiti da scegliere per non apparire impacciati e fuori luogo? Per non sbagliare, opta per un modello dalla vestibilità regolare e scivolata, come il completo firmato Boss. Tanto semplice quanto d’effetto, è decorato con bottoni a contrasto.

Preferisci una versione più ampia e dal taglio leggermente over? Ideale, allora, è il Fashion Suit di Isaac Dewhirst. Anche il modello di Antioch, però, si dimostra una valida alternativa, specialmente se abbinato ad un paio di mocassini.

Audace ma d’effetto, il completo bianco in versione stretch

A prescindere dall’occasione d’uso, indossare un completo bianco sarà sempre una scelta audace, ma ciò non significa evitarlo del tutto. Infatti, c’è un tempo e un luogo ben preciso per questa tipologia di abito, come una cerimonia in riva al lago o su una spiaggia. Attenzione però: occorre accertarsi che lo sposo non utilizzi questo colore!

Se decidi di sfoggiare un modello del genere, non dovrai preoccuparti soltanto dell’aspetto stilistico. I completi total-white, infatti, tendono ad attirare macchie e schizzi. In questo caso, puoi puntare su uno spezzato, con pantaloni neri, come il Pearly Tuxedo di OppoSuits.

Al contrario, se sei un tipo impavido e non hai paura di sporcarti, via libera a modelli super candidi. Trendy e giovanile è il completo Henry Getlin di Hugo, specialmente se accostato ad una bella camicia con stampa floreale. Tra gli altri brand che hanno dato forma a proposte di questo genere, però, possiamo citare anche Shelby & Sons, FB Fashion e Karl Lagerfeld.

E per concludere? Spazio ad abiti coloratissimi, per esprimere al meglio la propria personalità

Esistono, infine, anche abiti eleganti decisamente più estrosi e vistosi, perfetti da indossare in occasione di quelle cerimonie più intime ed informali, magari in compagnia degli amici più stretti. Via libera, dunque, a colori accesi e tonalità pastello: dal verde all’azzurro, passando per rosa cipria e giallo. Ovviamente, per non cadere nel volgare, occorre studiare come abbinarli nel modo corretto.

Alcuni esempi? Ottimo, insieme ad una camicia bianca e a delle calzature total-white, è lo Slim Fit Suit griffato Isaac Dewhirst. In fantasia melange, è declinato nelle raffinate nuance del rosa. Altrettanto glamour è l’abito del brand Ciabalù verde acqua, con giacca a doppio petto e pantalone dal taglio crop.

Infine, se desideri osare e lasciare un ricordo vivido nella mente di tutti gli invitati, il completo Yellow Fellow di OppoSuits, in un’accesa tonalità di giallo, è proprio quello che ci vuole.