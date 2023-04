Questa sera la Fiaccolata della Resistenza a Cuneo

Questa sera, lunedì 24 aprile alle 20.30, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata della Resistenza per le celebrazioni del 25 aprile. Ritrovo in Piazza Galimberti alle 20.30 dove il direttore del quotidiano La Stampa Massimo Giannini pronuncerà l’orazione ufficiale.

Dopo l’accensione del braciere e la distribuzione delle torce ai partecipanti, partenza della fiaccolata lungo il percorso Via Pascal – Corso Kennedy – Via Santa Maria con arrivo in Piazza Virginio dove, dopo alcune letture partigiane a cura dell’Accademia Teatrale Toselli e l’intervento delle sindaca Patrizia Manassero, si terrà il concerto di Davide Toffolo e l’Istituto Italiano di Cumbia All Star.

L’evento è organizzato dall’Associazione Lhi Balòs, in collaborazione con Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Cuneo e Provincia, ANPI provinciale Cuneo, Fondazione Nuto Revelli Onlus, Associazione Partigiana “Ignazio Vian” e Centro Culturale “Don Aldo Benevelli”, Accademia Teatrale Giovanni Toselli, CGIL-CISL-UIL.

Modifiche al traffico

Per motivi di viabilità e di sicurezza delle persone, nella giornata di lunedì 24 aprile saranno vigenti le seguenti limitazioni alla circolazione/sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dal percorso del corteo:

divieto di sosta con rimozione forzata

dalle ore 01:00 di lunedì 24 alle ore 15:00 di martedì 25 aprile, nell’area di Piazza Virginio – anello interno

dalle ore 17:00 di lunedì 24 alle ore 07:00 di martedì 25 aprile, nell’area di Piazza Virginio – per tutta la sua estensione

divieto di transito

dalle ore 20:00 alle ore 21:45 di lunedì 24 aprile lungo i seguenti tratti di strada interessati dal percorso del corteo:

- attraversamento di piazza Galimberti;

- via Pascal;

- corso Kennedy;

- via Santa Maria;

- piazza Virginio;

tra le ore 19/19:30 di lunedì 24 aprile e le ore 01:30 di martedì 25 aprile

Piazza Virginio – per tutta la sua estensione - escluso il lato Via Sette Assedi (per garantire l’accesso ai carrai).