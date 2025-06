“L’albero racconta…” spettacoli e laboratori nel Cortile della Maddalena con la Biblioteca di Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero” è pronta a ripartire con la rassegna estiva “L’albero racconta…”, una serie di appuntamenti pensati per grandi e piccini nel Cortile della Maddalena.

Il filo rosso che unisce le proposte è costituito dal piacere di raccontare storie, ascoltarle e, ovviamente, leggerle: ogni spettacolo, infatti, rimanda a uno o più libri (di vario genere: letterario, poetico o di divulgazione scientifica), presenti nella biblioteca stessa.

Quest’estate la rassegna, promossa dagli Assessorati alla Cultura e alle Opere Pubbliche, è dedicata interamente a un tema specifico, quello della mobilità sostenibile e, in particolare, alla bicicletta, mezzo di trasporto antico e prezioso, che è stato raccontato in letteratura in mille modi diversi, ispirando storie epiche e coinvolgenti.

L’apertura di mercoledì 18 giugno, alle ore 21.15, è affidata al laboratorio adulti del Teatrino, che proporrà Avventure in bicicletta.

Quattro attori in scena e tante storie da raccontare e da leggere ad alta voce!

Da “Tre uomini a zonzo” di Jerome K Jerome a “L’ultimo bandito. Storia di Sante Pollastro” di Fede Cartesegna fino a “Storia sociale della bicicletta” di Stefano Piovato e a “Tre uomini in bicicletta” di Paolo Rumiz e Francesco Altan: un’immersione a tutto tondo nel mondo delle due ruote.

Con un pizzico di improvvisazione e un delicato coinvolgimento del pubblico si parlerà di pedalate con il vento in faccia, di salite e di discese... perché andare in bici è un po' come vivere la vita!

La rassegna prosegue martedì 24 giugno alle ore 18.30 con lo spettacolo itinerante Il campione e la zanzara della compagnia Faber Teater; martedì 1 luglio alle ore 21.15 con lo spettacolo di divulgazione Lo scienziato nel cilindro di e con lo scrittore Andrea Vico; giovedì 10 luglio dalle ore 10.30 fino al tardo pomeriggio con il laboratorio creativo Wonder bikes – la bicicletta genera meraviglia.

In occasione degli appuntamenti serali di mercoledì 18 luglio e di martedì 1 luglio la Biblioteca resterà aperta anche in orario serale dalle 20.30 alle 23.00.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468 – Ig @biblio_civica_alba