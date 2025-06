“Storie Destate”: sabato 21 giugno appuntamento con “2.24. Dueeventiquattro”

Dopo il successo del primo spettacolo di sabato scorso, continua la rassegna estiva “Storie Destate” a cura del Teatro del Marchesato di Saluzzo. Il prossimo appuntamento è per questo sabato 21 giugno sempre alle ore 21.30 con “2.24. Dueeventiquattro”, messa in scena a cura della compagnia saluzzese Primoatto in collaborazione con la compagnia fossanese La corte dei folli, in particolare nella persona di Pinuccio Bellone che ha curato la regia.

«Il Teatro del Marchesato è molto soddisfatto di poter ospitare gli amici della Primoatto» – spiega il presidente Mauro Bocci – «Questo è frutto di una collaborazione fruttuosa tra compagnie teatrali saluzzesi che da alcuni anni stiamo portando avanti con ottimi risultati».

“2.24” è un thriller psicologico in cui un LUI (Corrado Vallerotti) e una LEI (Annachiara Busso) si incontrano ogni giorno per 2 minuti e 24 secondi sulla metro di Buenos Aires. Un giorno dalla valigetta di LUI cade un foglio. Da quel momento inizia un rapporto epistolare dove le parole scritte e non dette, a volte crude e violente, altre appassionate o piene di dolcezza, ma sempre estremamente sincere, si srotolano pian piano per offrire la chiave di lettura del testo e consentire, attraverso piccole sfumature, di comprenderne il significato.

Data la capienza limitata e la disposizione non numerata dei posti, è consigliata la prenotazione. Per riservare il proprio ingresso, è possibile contattare il numero 3336979063 via chiamata o WhatsApp. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso la sede del Teatro del Marchesato.

La rassegna Storie Destate si svolge con il patrocinio del Comune di Saluzzo e di Terres Monviso.