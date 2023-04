Il Comitato Landandé organizza per domenica 7 maggio, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Mondovì, una camminata aperta a tutti, sul petalo arancione.

Il programma, consultabile in dettaglio nella locandina allegata, prevede durante il percorso una sosta per alcuni cenni sulla storia di Mondovì a cura del prof. Morandini, la visita al Bosco della Nova e il pranzo in compagnia in Piazza Maggiore.