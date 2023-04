Possedere un giardino in erba sintetica oggigiorno presenta maggiori benefici rispetto agli svantaggi. Perciò, volendo fare una lista completa che comprenda vantaggi e svantaggi dei giardini in erba sintetica non potrà che risultare alla fine positiva. Non a caso, la soluzione che riguarda l’erba sintetica o artificiale, è diventata una scelta sempre più popolare non solo per i campi sportivi ma anche per le aziende e i privati.

Per quale motivo? Essenzialmente per le qualità dimostrate nel tempo, le quali vanno a premiare tale scelta. Possiamo riassumere i vantaggi con un bassa manutenzione, una richiesta idrica pressoché inesistente, una longevità e una resistenza quasi insospettabile. Inoltre, con l’erba sintetica si possono progettare dei design architettonici oltremodo invidiabili.

Se vogliamo parlare invece degli svantaggi si legano perlopiù alla sensazione di falsa vegetazione poiché l’aspetto visivo, sebbene risulti alquanto naturale, rimane comunque artificioso.

Ciò significa che non ci saranno insetti e altri animali a vagare per i nostri giardini. Tuttavia, a molte persone questo aspetto si accorda più con un vantaggio rispetto a un problema vero e proprio. Soprattutto chi si deve riparare dalle punture di insetto o chi soffre di particolari allergie collegate alle piante e ai fiori.

Bassa manutenzione, sostenibilità e nessuna richiesta di irrigazione

Se dovessimo fare una classifica dei vantaggi più apprezzati dagli acquirenti dei giardini in erba sintetica, riguarderebbero la bassa manutenzione e l’assenza di richiesta idrica. Infatti, chi possiede un prato artificiale non è tenuto ad annaffiare, tagliare l’erba, riparare il terreno dalle buche o concimare. Nel pratico, ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo e soprattutto di denaro. Inoltre, l'erba artificiale è più resistente dell'erba naturale, poiché nel tempo rimane pressoché perfetta.

Ma soprattutto, in questo contesto di alta siccità , a enfatizzare in maniera positiva la scelta di posare un giardino artificiale è la sua componente ecologica e sostenibile. Come ben sappiamo, l'erba naturale, i fiori e le piante, richiedono molta acqua e un dispendio notevole di fertilizzanti per mantenersi in salute. Il tutto si riversa come impatto negativo sull'ambiente.

Invece, i giardini in erba artificiale non richiedono questi elementi poiché non ne hanno bisogno. Pertanto senza acqua né fertilizzanti, il giardino provvisto di erba sintetica ha un costo nettamente inferiore, il quale va a riparare nel tempo l’investimento iniziale. Sebbene non sia necessario evitare del tutto la piantumazione di alberi, fiori o vegetali aromatici. La versatilità di un prato sintetico permette proprio di creare un giardino in base alle singole esigenze e preferenze di carattere estetico e personale.

Infine, quando tra qualche decennio arriverà il momento di sostituire l’erba sintetica con del nuovo materiale, a causa dell’usura e del normale processo di deterioramento, allora si potrà smaltire il prodotto in maniera ecocompatibile, poiché il materiale in questione è totalmente riciclabile e quindi garantisce un ciclo di vita del tutto sostenibile.

Sensazioni e svantaggi nel possedere un giardino in erba sintetica

Come si suole dire, c’è sempre il rovescio della medaglia. Tuttavia, alcuni svantaggi possono rivelarsi positivi presi in considerazione da alcune persone. Il principale svantaggio coinvolge la sfera monetaria. Difatti, la messa in posa di un prato artificiale è costosa soprattutto se la sistemazione viene fatta da professionisti e non in autonomia.

Questo perché utilizzano attrezzature e materiali professionali al fine di ottenere un risultato perfetto, poiché il processo di installazione è alquanto complesso. Eppure, ciò si rende necessario se si vuole avere un lavoro finale visibilmente armonico e non più da riprendere in manutenzione. Perciò, meglio fare un buon investimento iniziale e sfruttare le capacità dei professionisti.

Un altro svantaggio dei giardini in erba artificiale è che possono diventare piuttosto caldi nei mesi estivi. Questo perché il materiale utilizzato nell'erba artificiale assorbe il calore del sole e diventa scomodo camminare o giocare. D’altro canto, si possono progettare delle aree riparate in cui si alternano come per i giardini naturali zone di luce con zone di ombra.

Infine, l'erba artificiale potrebbe non essere sicura come l'erba naturale, in quanto può essere più scivolosa quando è bagnata e potrebbe non fornire lo stesso livello di ammortizzazione per le cadute. Tuttavia, si tratta di eventi fortuiti e non una consuetudine. Come per qualsiasi terreno vanno indossate le calzature più corrette.

E per quanto riguarda l’impatto visivo? Ebbene, il giardino in erba sintetica è pressoché identico a quello naturale ma l’aspetto generale appare esteticamente più curato. Non ci sono insetti fastidiosi poiché manca la materia prima e perciò il terreno rimane livellato sempre come al momento della posa.