Tre giovani studenti della valle Po parteciperanno alla finale nazionale dei giochi matematici

Si può davvero dire che per Davide Perotto, Samuele Picca e Lorenzo Rancurello “la matematica è un gioco da ragazzi”.

I tre studenti, residenti in valle Po, parteciperanno sabato 13 maggio alle finali nazionali dei giochi matematici che si terranno all’Università “Bocconi” di Milano.

I ragazzi sono giunti a questo importante traguardo, dopo che si sono classificati ai primi posti nelle semifinali provinciali di Fossano, gareggiando nelle rispettive categorie di appartenenza.

Davide Perotto, di Paesana, frequenta la terza media all’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana, si è classificato al settimo posto nella categoria C2.

Samuele Picca, anche lui di Paesana, iscritto al primo anno del Liceo scientifico “Bodoni” di Saluzzo, si è classificato al terzo posto nella categoria C2.

Lorenzo Rancurello, di Sanfront, frequenta il secondo anno delle scuole medie nell’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana, si è classificato al secondo posto nella categoria C1.

Davide può essere considerato “veterano” nell’ambito dei giochi matematici in quanto è finalista per il terzo anno. Nel 2021 ha svolto la gara online causa pandemia, l'anno scorso aveva invece partecipato in presenza alla “Bocconi” di Milano, dove torna in questa edizione.

La sua passione per la matematica si divide tra quella per la lettura e la musica, infatti, dall'età di 10 anni, fa parte della banda musicale di Paesana, dove suona il clarinetto e la fisarmonica.

Lorenzo, oltre ad amare la matematica, è uno sportivo. Gioca a calcio come terzino centrale nella squadra locale della valle Po, ama la corsa, negli scorso giorni si è classificato secondo nei “mille metri piani” ai Campionati studenteschi di Saluzzo. Suona inoltre la fisarmonica e ama disegnare e collezionare i “Manga”.

Samuele, oltre ad essere appassionato di matematica, canta nei cori “Le giovani voci del Monviso” ed “Envie de Chanter”. Nel tempo libero gioca a pallavolo. Aveva già partecipato lo scorso anno ai giochi matematici, ma non era stato selezionato per le finali di Milano.

Se i giovani "cervelloni" di matematica, nelle selezioni nazionali alla “Bocconi”, riusciranno a classificarsi ai primi posti, acquisiranno il diritto di partecipare alle finali internazionali, che si svolgeranno il 25 e 26 agosto nella città di Wroclaw, in Polonia.

Tutti e tre gli studenti, soddisfatti di questa esperienza, partecipano con orgoglio ed emozione alla finale nazionale del 13 maggio nel capoluogo lombardo, con la speranza di raggiungere ottimi risultati.

A fare il tifo per loro, oltre a parenti ed amici, ci sono anche gli insegnanti, i compagni di scuola e tutta la comunità di Paesana e Sanfront.