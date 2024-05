Il maltempo non ferma il concerto della Banda Musicale di Mondovì a Vicoforte

La pioggia del pomeriggio di domenica ed il tempo incerto di tutta la serata, non ha consentito di tenere il concerto della Banda Musicale di Mondovì sul sagrato davanti alla Basilica di Vicoforte, ma trasferendolo nel chiostro di Casa Regina, è stato comunque un successo.

La banda, diretta dal Maestro Maurizio Caldera e con la bella voce di Viviana Presutti, ha omaggiato autori e cantanti di musica leggera degli ultimi settant’anni anni con brani che hanno anche emozionato il numeroso pubblico presente il quale, nonostante il clima, si era recato al Santuario.

Come è stato sottolineato bene durante i saluti ed i ringraziamenti di apertura, il Concerto dell’Ascensione vuole diventare tradizione, grazie alla collaborazione tra i Comuni di Vicoforte e di Mondovì con l’Amministrazione del Santuario e l’Associazione Nativitas, per integrare una stagione concertistica che già comprende il ventennale Concerto di fine estate ed altri concerti in Basilica.

Quest’anno è stata pure l’occasione per inaugurare la nuova illuminazione della Basilica che ora presenta anche il suo lato ovest in tutta la sua bellezza.