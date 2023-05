Elezioni in 13 comuni della Granda, affluenza in calo: a Castelnuovo al voto solo il 4,3%

Oggi 14 e domani 15 maggio sono circa 800 i Comuni d'Italia chiamati al rinnovo dell'amministrazione.

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.

Il dato dell'affluenza delle 12 evidenzia un dato in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Ha votato il 18,6% degli aventi diritto, contro il 20,85.

Nel dettaglio, a Castelnuovo di Ceva hanno votato 4,3 persone su 100, il fato più basso. Cinque anni fa, alla stessa ora, aveva votato invece il 10%. Bassa affluenza anche a Bergolo: il 6,1 contro il 10,1 di cinque anni fa.

Alto è il Comune dove per ora si è votato di più: ben il 26%.

A San Michele Mondovì affluenza in calo di 6 punti rispetto a cinque anni fa: Al voto il 19,4 contro il 25,5 della precedente tornata. Hanno già votato Domenico Michelotti (sindaco uscente, "Uniti per San Michele")

e Daniele Aimone, alla guida della lista "Rinascita Sanmichelese".

A Villanova Mondovì, forse la consultazione più attesa, è andato al voto il 16,8 degli aventi diritto. Cinque anni fa alla stessa ora il dato era fermo al 15,4.

Qui ha già votato il candidato a sindaco Roberto Murizasco della lista “Villanuova”.

A Vezza d'Alba ha già votato il sindaco e candidato unico Enrico Grasso. Qui affluenza in deciso calo: il 17,8 contro il 24,8 di cinque anni fa. Essendo l'unico in corsa, Grasso deve raggiungere il quorum per poter essere eletto.



Le urne oggi saranno aperte dalle 7 alle 23 mentre nella giornata di domani sarà possibile votare tra le 7 e le 15. Il prossimo dato sull'affluenza sarà alle 19

Questi i dati dell'affluenza di tutti i Comuni al voto, con la percentuale di oggi e quella della precedente votazione, alla stessa ora