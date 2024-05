A Vicoforte si presenta “Judith” dell’autore Marco Tomatis

Un altro evento culturale arricchirà la comunità Vicese.

Venerdì 17 maggio alle ore 17.30, nel giardino del Municipio, davanti all’ingresso della biblioteca, si terrà la presentazione del libro "Judith" dell'autore Marco Tomatis, organizzato dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Civica "Giuseppe Fulcheri". "Judith" è un'opera letteraria che promette di catturare l'immaginazione dei lettori con la sua trama avvincente ed i suoi personaggi ben delineati. Per presentare e approfondire il romanzo, l'autore dialogherà con Marco Picco della libreria Confabula di Mondovì, che porterà la sua esperienza e la sua passione per la letteratura.

L'evento sarà un'opportunità unica per incontrare l'autore, scoprire i retroscena della creazione del libro e condividere riflessioni e opinioni con altri appassionati di letteratura. In caso di maltempo l'incontro si terrà presso la Confraternita dei Battuti di fronte al Municipio, garantendone comunque lo svolgimento.