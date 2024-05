"Casa di bambola" pienone di pubblico anche per le ultime tre repliche al Teatro del Marchesato

Sold out per il debutto lo scorso weekend, pienone in questo fine settimana di repliche, le ultime tre, con posti ancora disponibili domenica 19 maggio.

Il Teatro del Marchesato chiude la sua stagione con il successo di grande classico della letteratura teatrale: “Casa di bambola” di Henrik Ibsen, in scena sul piccolo palcoscenico di piazza Vineis 11, per la regia di Lucetta Paschetta.

Lo spettacolo porta la sua prima firma come regista, dopo vent’anni in veste di attrice nella compagnia di Valerio Dell’Anna, al teatro del Marchesato.“Tenevo molto a questa tematica del drammaturgo norvegese. Un’opera che quando calcò le scene fu dirompente e scandalosa per temi che potrebbero essere considerati femministi, ma che per l’autore non volevano essere tali, e che oggi, in prospettiva storica, sono un aspetto importante, ma non sostanziale del dramma".

Nella storia di Nora e Torvald, la ribellione della donna sposata, in cerca del “realizzare” sé stessa e affermare la propria dignità di essere umano, senza perdere peso, si ridimensiona ad episodio di un dramma di respiro assai più vasto, dove il nucleo vivo sono i grandi valori della libertà e dei diritti umani, temi tipicamente ibseniani.

"Mi ha fatto molto piacere, che il pubblico sia entrato in modo così sensibile e interessato nel tema complesso, pieno di riflessioni e sempre attuale".

Sul palcoscenico recita un cast di giovani attori: Cristina Levet, Maurizio Ballatore, Laura Sassone, Matteo Rosso, Simone Bergalla e Maria Catalano. “Tutti hanno dato tantissimo, mettendosi in gioco, esprimendo al meglio la loro personalità nel ruolo - sottolinea la regista - secondo un metodo di lavoro e un approccio indicatomi da Christian La Rosa, attore di spicco del teatro italiano contemporaneo e interprete pluripremiato, che ha iniziato la sua carriera dal Teatro del Marchesato di Saluzzo. Un bel lavoro di squadra - conclude Lucetta Paschetta da sempre interessata ai temi culturali, con la passione per l’editoria e la letteratura oltre che per un autore come Ibsen, che lo spettacolo ha dato modo di approfondire.

“Casa di bambola” sarà in scena stasera venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio sempre alle 21 sul piccolo palcoscenico di piazza Vineis. Regia di Lucetta Paschetta, luci e suoni Franco Carletti, collaborazione di Nicoletta Bernadelli ed Elisa Rivoira.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3336979063 anche tramite whatsapp o alla mail teatro.marchesato@gmail.com