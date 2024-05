Il Conservatorio Ghedini accoglie appassionati di musica e curiosi in tre giornate a porte apert

Da martedì 28 a giovedì 30 maggio il Conservatorio Ghedini apre le porte delle sue due sedi per tre speciali “open days” nei quali chi è interessato a intraprendere un percorso di studi musicali, famiglie, appassionati di musica ma anche semplici curiosi, potrà scoprire da vicino gli spazi dell’Università cuneese della musica e e i corsi proposti, incontrando studenti e docenti e ponendo loro domande, accedendo alle aule durante le attività didattiche, sia lezioni individuali che collettive, laboratori e masterclass. Gli spazi del Ghedini, sia la sede principale di via Roma 19 che la sede distaccata presso la ex caserma Cantore di via Pascal 9, saranno liberamente accessibili martedì 28 dalle 14.30 alle 17.30 e mercoledì 29 e giovedì 30 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Nei tre giorni gli uffici della segreteria didattica saranno inoltre a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di iscrizione, sui piani di studio, sulle strutture didattiche e sui dipartimenti in cui è articolato il Conservatorio di Cuneo. L’accesso è libero in tutti gli orari e non è necessario prenotare.

«Trasmettere la curiosità per la musica e far vedere come ci si approccia ad essa nei nostri spazi – dichiara il direttore del Conservatorio, Deborah Luciani – è un modo diretto e stimolante per entrare in contatto con chi di musica è appassionato o con chi sta pensando di renderla la sua professione futura. Con queste giornate il Conservatorio Ghedini sottolinea ancora di più la sua vocazione ad essere uno spazio aperto alla collettività, integrando la sua dimensione di istituto di studi e avvicinandosi a tutti coloro siano interessati a scoprirne la realtà di luogo dedicato alla crescita».

Si tratta di un’opportunità concreta di entrare in contatto con l’atmosfera quotidiana del Conservatorio e viverne le normali attività, potendo quindi percepire le opportunità formative che vengono offerte e l’ambiente stimolante dell’istituto. L’attività di presentazione della proposta formativa del Conservatorio Ghedini è coordinata dal professor Mario Gullo.

Nei tre giorni sono numerose le lezioni in programma, alle quali si potrà assistere liberamente.

Martedì 28 maggio nella sede di via Roma 19 si tengono lezioni di pianoforte, canto barocco, teoria dell’armonia e analisi e storia della musica e sarà inoltre possibile accedere agli spazi della biblioteca; nella sede Cantore sono previste classi di tastiere pop rock, composizione, chitarra e chitarra jazz, musica d’insieme jazz e pop rock, batteria jazz e pop rock, teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, pedagogia musicale.

Mercoledì 29 maggio le lezioni in via Roma 19 sono quelle di violino, pianoforte e pratica pianistica, arpa, flauto, corno, esercitazioni orchestrali, canto barocco, lettura della partitura, poesia per musica e drammaturgia musicale e sarà ancora possibile accedere agli spazi della biblioteca; in sede Cantore lezioni di pianoforte jazz, basso elettrico pop rock, musica d’insieme jazz e pop rock, chitarra, canto lirico, teoria, ritmica e percezione musicale.



Infine, giovedì 30 maggio nella sede di via Roma 19 si tengono lezioni di pianoforte, pratica pianistica, lettura della partitura, musica d’insieme per strumenti ad arco, oboe, flauto, tromba, canto barocco e teoria dell’armonia e analisi; nella sede Cantore sono previste classi di composizione musicale elettroacustica, composizione, elettroacustica, informatica musicale, chitarra, pianoforte, canto lirico.