In biblioteca a Moretta la presentazione dei libri per bambini di Stefano Silba

Le letture fruttose di venerdì scorso presso la biblioteca civica "B.Millone" di Moretta hanno incuriosito moltissimi bambini. Stefano Silba, intervenuto per la presentazione della sua collana de "i Naturelli e la pentola magica", ha spiegato la sua voglia di sensibilizzare i più piccoli sui temi di corretta alimentazione, raccolta differenziata e rispetto dell'ambiente.

Durante le letture Marianna, Sara e Claudio hanno saputo far viaggiare e fantasticare i piccoli ascoltatori in bellissime avventure. I personaggi dei libri di Stefano Silba sono due bambini che, aiutati da frutta e verdura, difendono la natura. Quante domande e quante curiosità sono scaturite dai partecipanti! Terminate le letture i bambini hanno svolto un laboratorio fruttoso e gustoso andando a ricreare con la frutta una faccia buffa nel loro piatto proprio come l'Arcimboldo. Con la spruzzatina di polverina magica sopra al loro capolavoro e tante foto dei genitori e nonni, si sono gustati questa merenda salutare!

Bello vederli appicicaticci che discutevano allegramente per la scelta della fragola o della mela, riferisce la consigliere Manuela Millone. Tutti gli adulti presenti, e lo stesso autore Silba, sono rimasti stupiti da come i bambini gustassero con felicità e piacere i diversi frutti di stagione. Ottime letture che hanno raggiunto l'obiettivo. Millone Manuela ringrazia l'autore per essere intervenuto con le sue bellissime avventure, i bambini da 3 a 10 anni intervenuti e i fidi aiutanti Marianna, Sara e Claudio.