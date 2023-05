“Mio nonno era partigiano”: a Verzuolo una mostra curata dai ragazzi di terza media insieme all’Anpi e al Comune

Oggi, mercoledì 3 maggio, alle ore 15 nella sala Arroyito di palazzo Drago (in via Marconi 13) a Verzuolo, in occasione del calendario dedicato agli “Incontri delle tre età", l’autrice Gabriella Asparaggio presenta il libro “Terre di muri e di confini – In moto nell’Europa dell’Est”.

Un libro che racconta di emigrazione, dittature, solidarietà, guerra e vita di società.

Ingresso libero.

Seguirà alle 16,30 sempre nella sala Arroyito, di palazzo Drago, l’inaugurazione della mostra “Mio nonno era partigiano”.

Il progetto sfociato nell'esposizione che si inaugura oggi, mercoledì 3 maggio, scaturisce da una ricerca storico-didattica nata in seno all’ANPI, sezione Verzuolo e Val Varaita, e dall’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” in collaborazione con il Comune.

Sono state coinvolte le classi terze della scuola media che, da due anni, lavorano sull’iniziativa la cui continuazione è ancora prevista per il prossimo anno scolastico.

Gli studenti, con l’ausilio degli insegnanti e i rappresentanti dell’ANPI locale, hanno scoperto che a Verzuolo erano stati riconosciuti come partigiani ben 196 persone, il cui elenco è stato messo a disposizione degli studenti.

Sono state raccolte quattordici testimonianze, durante quest'anno scolastico, e ritrovati documenti importanti sul periodo della Resistenza di proprietà di famiglie dei partigiani.

Tutta la documentazione reperita dagli studenti di Verzuolo, tra cui molte fotografie, è esposta nella mostra che s'inaugura oggi.

Saranno presenti Paolo Allemano, presidente dell’ANPI provinciale, il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, la dirigente scolastica Enrica Vincenti assieme a tutti gli insegnanti e studenti dell’Istituto Comprensivo di Verzuolo, oltre ai rappresentanti dell’ANPI locale di Verzuolo e Valle Varaita presieduta da Dario Peirano.

Parteciperanno inoltre i parenti dei partigiani intervistati.

L’inaugurazione è oggi, mercoledì 3 maggio, dalle 16.30-18,30. Nei giorni seguenti la mostra sarà aperta: giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 maggio: dalle 14,30 alle 18,30. Domenica 7 maggio dalle 9 alle 12. Ingresso libero.