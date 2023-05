Fossano, tutto pronto per i festeggiamenti di San Giovenale

La comunità di Fossano si appresta a festeggiare il proprio patrono San Giovenale nel prossimo fine settimana. Una edizione particolare, dato che la Compagnia dedicata al Santo compie 400 anni, raccontati in un prezioso volume in uscita.



Anche quest'anno la comunità fossanese si prepara per la festa più attesa, la patronale di San Giovenale, che vede nel suo lato più devozionale una serie di eventi e appuntamenti correlati ad un centenario di tutto rispetto: il riconoscimento, avvenuto nel 1623, della Compagnia devota al santo patrono, da parte di Papà Urbano VIII.





É già iniziato e prosegue per tutta la settimana di avvicinamento, fino a venerdì 5 maggio, il percorso eucaristico "in cammino verso San Giovenale" con la preghiera e la messa officiata quotidianamente alle 18,30.



Giovedì 4 maggio alle 20,45 presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja, l'attesissima presentazione del volume sui quattrocento anni della Compagnia di San Giovenale a cura del dottor Giovanni Coraglia e dell'architetto Denise Chiaramello. A seguire l'intervento di don Marco Gallo dal titolo "Ripensiamo San Giovenale. Ruolo delle Compagnie e Confraternite nel cammino spirituale delle comunità: percorsi e prospettive future”.



Sabato 6 maggio l'avvio del fine settimana dedicato, con la solenne consegna delle chiavi e l'apertura del Sacello, alle 17 presso la Cattedrale.

A seguire: processione verso la chiesa della Santissima Trinità, che ospita il reliquiario del Santo.



Alle 17,45 sono previsti i Vespri solenni e la elezione del Rettore mentre alle 18,30 verrà officiata l'eucaristia.



Si entra nel vivo domenica 7 fin dal mattino, con alle ore 10 la Mesa Solenne dedicata a San Giovenale, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo monsignor Piero Delbosco. La processione proveniente dalla chiesa della SS.ma Trinitá giungerà al Duomo per l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva da parte del Sindaco Dario Tallone.



Segue, alle 11,30, la Processione solenne per le vie cittadine: da via Cavour a piazza Castello, per proseguire in viale Sacerdote, via dell'Annunziata e chiudere il circuito nuovamente presso il sagrato della Cattedrale. Qui il saluto del Primo Cittadino al Vescovo.



Nel pomeriggio alle ore 17 e 18 rispettivamente verranno celebrati i Vespri e l'Eucaristia.



Lunedì 8 maggio, a chiudere le celebrazioni, la mattina si aprirà alle 9 con la Messa in suffragio di tutti i defunti della Compagnia di San Giovenale, celebrata da don Mauro Biodo.



Nel tardo pomeriggio, alle 18 la celebrazione Eucaristica presieduta da don Carlo Vallati e don Flavio Luciano, in memoria degli amministratori cittadini e dei volontari delle associazioni cittadine deceduti nell'ultimo anno.



Conclude il lunedì la riposizione delle reliquie nella teca.



Per Caterina Tortone, referente della Compagnia di San Giovenale "é una emozione particolare festeggiare il quarto centenario del nostro collettivo. Il libro nato per l'occasione - "la veneranda Compagnia di San Giovenale" - ripercorre il cammino della Compagnia stessa in questi quattro secoli. Ringrazio gli autori Carlo Morra e Giovanni Coraglia, già rettori della Compagnia, e l'architetto Chiaramello, oltre alla diocesi Cuneo-Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano e la relativa Fondazione per il fondamentale sostegno!"