Giornata mondiale della libertà di stampa: a Cuneo le premiazioni del concorso per le scuole “Vero, falso” [FOTO]

Hanno realizzato un video sui temi della libertà di stampa, informazione e disinfomazione, bufale e intelligenza artificiale. Lavori di alto livello per il concorso “Vero, falso” messo in piedi dall'associazione culturale Territori in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

Questa mattina, mercoledì 3 maggio, si sono svolte le premiazioni al Cinema Monviso alla presenza dei giornalisti Gad Lerner e David Puente.

Primo premio alla classe 3^ M del liceo musicale Bianchi Virginio di Cuneo con il video “Prima di condividere, Pensa!”

Secondo premio alla 3^ E dell'istituto Soleri Palatucci di Cuneo con il video “Stampa, Libertà!”

Terzo premio alla classe 4^ F (gruppo 2) dell'istituto Grandis di Cuneo con il video “Da grande voglio fare il giornalista”

Menzione per la classe 3^ Acconciature dell'AFP di Cuneo con il video “Fake News”.

Menzione speciale alla 3^ B Robotica dell'ITIS Delpozzo di Cuneo per il sito internet che approfondisce la questione delle Fake News relativamente alla guerra in Ucraina.

Dopo le premiazioni i ragazzi hanno dialogato con i giornalisti Gad Lerner e David Puente.

Questa sera, mercoledì 3 maggio alle ore 21 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, incontro aperto alla cittadinanza “Quale libertà di stampa vogliamo davvero?”

Stefano Tallia, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dialogherà con Irene Bongiovanni, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport e i giornalisti Gad Lerner e David Puente.