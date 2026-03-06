 / Eventi

Mostra di Sophie Taricone al Ristorante Stefano Paganini - Castello di Magliano Alfieri

Il gusto autentico del Roero si fonde con l’arte contemporanea nelle sale affrescate nella personale "Terra come esperienza"

Il gusto autentico del Roero si fonde con la sensibilità visiva dell'arte contemporanea. Il Ristorante Stefano Paganini - Alla Corte degli Alfieri, situato nella splendida cornice del Castello di Magliano Alfieri, ospiterà l'inaugurazione della mostra personale dell'artista Sophie Taricone.

Sophie Taricone, talento emergente già protagonista di esposizioni internazionali a Parigi, porta nelle sale affrescate del castello un universo artistico intimo e viscerale. La sua ricerca si distingue per un approccio materico e tattile, espresso attraverso l'uso del pastello secco, dell'olio e dell'acrilico su tela. Le sue opere trasformano scene quotidiane in spazi di profonda riflessione emotiva, dialogando perfettamente con l'eleganza storica della location.

"La cucina è cultura e amore per la terra," afferma lo Chef Stefano Paganini, la cui filosofia di "omakase" piemontese – basata sulla fiducia totale tra ospite e cuoco – trova un parallelo nel dialogo segreto tra l'artista e la sua tela.

Collocata all’interno del Castello di Magliano Alfieri, la mostra si inserisce in un contesto architettonico fortemente connotato dalla stratificazione storica. Le opere dialogano con le superfici antiche e con la memoria materiale del luogo, generando un confronto tra la temporalità del gesto contemporaneo e quella sedimentata dell’edificio.

In questo intreccio, la terra assume una duplice valenza: materia originaria e traccia del tempo. Terra come esperienza si configura così come un’indagine sulla presenza, sulla memoria e sulla possibilità di restituire alla materia una centralità percettiva.

L'esposizione offre ai visitatori un'esperienza sensoriale completa: un viaggio dove l'eccellenza enogastronomica di Paganini incontra la delicatezza visiva e l'esplorazione emotiva di Taricone.

