Mostra di Sophie Taricone al Ristorante Stefano Paganini - Castello di Magliano Alfieri

Il gusto autentico del Roero si fonde con la sensibilità visiva dell'arte contemporanea. Il Ristorante Stefano Paganini - Alla Corte degli Alfieri, situato nella splendida cornice del Castello di Magliano Alfieri, ospiterà l'inaugurazione della mostra personale dell'artista Sophie Taricone.

Sophie Taricone, talento emergente già protagonista di esposizioni internazionali a Parigi, porta nelle sale affrescate del castello un universo artistico intimo e viscerale. La sua ricerca si distingue per un approccio materico e tattile, espresso attraverso l'uso del pastello secco, dell'olio e dell'acrilico su tela. Le sue opere trasformano scene quotidiane in spazi di profonda riflessione emotiva, dialogando perfettamente con l'eleganza storica della location.

"La cucina è cultura e amore per la terra," afferma lo Chef Stefano Paganini, la cui filosofia di "omakase" piemontese – basata sulla fiducia totale tra ospite e cuoco – trova un parallelo nel dialogo segreto tra l'artista e la sua tela.

Collocata all’interno del Castello di Magliano Alfieri, la mostra si inserisce in un contesto architettonico fortemente connotato dalla stratificazione storica. Le opere dialogano con le superfici antiche e con la memoria materiale del luogo, generando un confronto tra la temporalità del gesto contemporaneo e quella sedimentata dell’edificio.

In questo intreccio, la terra assume una duplice valenza: materia originaria e traccia del tempo. Terra come esperienza si configura così come un’indagine sulla presenza, sulla memoria e sulla possibilità di restituire alla materia una centralità percettiva.

L'esposizione offre ai visitatori un'esperienza sensoriale completa: un viaggio dove l'eccellenza enogastronomica di Paganini incontra la delicatezza visiva e l'esplorazione emotiva di Taricone.