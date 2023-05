Saluzzo, nel weekend le mostre provinciali delle razze Piemontese e Frisona

La storia racconta di Saluzzo città dei malgari, dei vitelli “puparin” che scendevano dagli alpeggi ed erano contesi dai commercianti. Agli splendidi capi di razza Piemontese si sono affiancate le regine di razza Frisona, e l’antica capitale del Marchesato è così diventata una piazza a duplice vocazione zootecnica per carne e latte, all’insegna dell’eccellenza.

Tutto questo mondo troverà la sua migliore rappresentazione nella doppia mostra provinciale di sabato 6 e domenica 7 maggio al Foro boario, un gioiello come ribadisce Elia Dalmasso, il presidente dell’Arap che promuove la rassegna con il Comune di Saluzzo e l’Anaborapi.

"La valenza tecnica delle mostre saluzzesi - sottolinea Dalmasso - viene esaltata da un Foro boario che è la casa ideale per le esposizioni bovine. Saranno due giorni di sfilate e valutazioni morfologiche di prim’ordine, con un contorno spettacolare per il grande pubblico e momenti significativi per il sistema allevatoriale".

Conferma Francesca Neberti, assessore comunale alle attività produttive: “Il mondo della Frisona e quello della Piemontese sono da sempre due facce della stessa medaglia, quello della zootecnia che qui a Saluzzo è ben rappresentato. E ancora una volta accoglieremo l’orgoglio malgaro della Rudunà, un momento di festa per la città, sempre partecipe, in continuità con una tradizione antica".

Il capo area provinciale dell’Arap, Battista Camisassa, fornisce i numeri dell’esposizione: «Alla mostra provinciale della Piemontese, 19esima edizione, saranno presenti cinquanta capi di sette allevamenti. Una trentina invece le bianconere alla 52esima mostra provinciale della Frisone. Tutti capi iscritti ai rispettivi libri genealogici, con alto livello genomico.

Questo il programma. Sabato 6 maggio alle 9,30 inaugurazione e apertura dell’area espositiva riservata alle ditte operanti nel settore zootecnico. Alle 9,45 e 14 valutazioni morfologiche dei bovini di razza Piemontese.

Nel pomeriggio la Rudunà nelle vie cittadine organizzata dall’Arema in collaborazione con i malgari. Dalle 18 il via alle valutazioni morfologiche manze e vacche bovini di razza Frisona e, novità di quest’anno, alle 20,30 la “Serata Sunset Cow Parade con la finale delle bianconere. Seguirà la cena aperta a tutti con piatti con carne e formaggi della razza Piemontese e Frisona, e poi musica dal vivo con dj.

Domenica dalle 9 le finali delle manze e dei torelli di razza Piemontese, alle 10,30 lo Junior Show dei giovani allevatori a confronto. Alle 11,30 la finale dei tori e delle vacche piemontesi, con la proclamazione dei campioni e delle campionesse. Dopo il pranzo, sarà il momento delle premiazioni dei migliori allevatori espositori e degli allevatori partecipanti alla Rudunà.

Lo show proseguirà nel pomeriggio con l’ennesima passerella di tutti i bovini in mostra, a vantaggio degli spettatori domenicali.