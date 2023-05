Alluvione in Emilia Romagna. Gribaudo (PD): "Emergenza climatica sia priorità del Governo"

"Esprimo la solidarietà e la vicinanza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle esondazioni. C'è chi purtroppo ha perso la vita, vicinanza ai cari e alla famiglia. Il mio ringraziamento va ai soccorritori che stanno lavorando senza sosta in un contesto difficilissimo".



Così Chiara Gribaudo, vice presidente PD.



"Le immagini che arrivano dal ravennate e dal bolognese ci mostrano con ancora più chiarezza gli effetti dell’emergenza climatica: dalla siccità alle esondazioni in poche ore, non oggi il nostro Paese si riscopre fragile. Conosciamo una problematica che va affrontata seriamente e strutturalmente. Dissesto idrogeologico e clima diventino priorità nell’agenda del Governo", conclude la deputata dem.