Villanova: in programma sabato 6 la festa della lista Pianetta

Si intitola “Una festa Per Villanova” e la propone, sabato 6 maggio, la lista “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta. Dalle ore 17, nell’area commerciale dell’Annunziata, spazio ad attività per bambini con, dalle ore 18.30, aperitivo in musica, in collaborazione con gli esercizi dell’Annunziata.

"Sarà, in primis, un momento di festa - sottolinea Pianetta - ma anche l’occasione per raccontare la nostra proposta per Villanova. Tra le tante idee per “la Villanova che vogliamo”, vi è proprio la volontà di promuovere momenti di svago e di incontro per la comunità. Senza demarcazioni tra “giovani” e “meno giovani” ma, anzi, coinvolgendo ogni fascia d’età. Ringraziamo fin da ora gli esercenti, le associazioni ed i vari soggetti che ci hanno garantito la propria collaborazione nell’organizzazione della festa e, a questo proposito, rivolgiamo l’invito a partecipare a tutti i villanovesi».

La festa prenderà, appunto, il via alle ore 17 con lo svolgimento di diverse attività per bambini: dalla psicomotricità con Studio Elementi alle letture ad alta voce con la partecipazione di Cristina Zocco, passando per la caccia al tesoro proposta dalla Scuola di Danza Gravity e, infine, il laboratorio “Storie di pane” con la partecipazione della Pasticceria L’Artigiana e Slow Food Monregalese. Dalle ore 18.30, invece, in programma musica ed aperitivo offerti dalla lista “Per Villanova”.

Proseguono, intanto, gli incontri rionali e frazionali, con l’obiettivo di dettagliare le proposte in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo 14 e 15 maggio. La lista del candidato sindaco Pianetta si ritroverà con la cittadinanza giovedì 4 maggio in frazione Roracco (presso la Trattoria Vintage), venerdì 5 nel rione di Villavecchia (sala comunale), lunedì 8 nel rione Pasquero (a San Giovanni, adiacente a piazza della Rimembranza) e martedì 9 in frazione Branzola (locali degli impianti sportivi). Tutti gli incontri sono in calendario con inizio alle ore 21.

Per suggerimenti e segnalazioni, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti sulle varie iniziative.

In allegato, la locandina dell’evento “Una festa Per Villanova”, di scena sabato 6 maggio nell’area commerciale dell’Annunziata, a partire dalle ore 17.