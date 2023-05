Giardini storici di Saluzzo: quali sono, come mantenerli e restaurarli

Tra gli eventi di Start e nell’ambito dell’iniziativa "La città svelata” – che nel fine settimana del 6-7 maggio vedrà l’apertura straordinaria di quattro siti saluzzesi normalmente non aperti al pubblico (il Giardino di Palazzo del Carretto, il Palazzo delle Arti Liberali, la Casa di Davide, la Scuola Apm) e tanti cortili, palazzi e giardini che apriranno le loro porte ai visitatori –, sabato 6 maggio a Saluzzo si terrà il convegno “Giardini storici di Saluzzo e nuove architetture vegetali”, con la presentazione del libro di Aldo Molinengo “Giardini storici di Saluzzo e linee guida per la manutenzione, il restauro e il progetto”.

L'appuntamento è per le ore 10 presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in via dell’Annunziata 1.

Nel testo viene proposta una nuova chiave di lettura dei secoli di storia saluzzese, non solamente analizzata nelle varie architetture, ma focalizzata nei tanti spazi verdi che si incontrano nel nucleo storico dell'antica capitale del Marchesato.

Un libro, che è anche un manuale per operare nel verde storico, voluto dall’Amministrazione comunale, all'interno del progetto “Saluzzo, Città storica e di paesaggio”, per mettere in evidenza il patrimonio vegetale cittadino.

Palazzi nobiliari, edifici religiosi e ville collinari si impreziosiscono con i loro giardini, insieme ad aiuole di secolari angoli urbani. Spazi che in alcuni casi sono già stati oggetto di riqualificazione, proprio su intervento progettuale dell’autore, agronomo paesaggista.

Alla presentazione del libro seguirà la visita dei giardini dello storico ex convento dell’Annunziata, sede dell’Apm, di cui Aldo Molinengo è stato il progettista, alcuni anni fa.

Nel pomeriggio, per i partecipanti al convegno, ci sarà l’occasione di visitare altri giardini storici che portano la firma di Molinengo, quali il bosco della Castiglia, i giardini Baden Powell in via San Giovanni, oltre al giardino Apm.