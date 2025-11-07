Ginevra Di Marco e Franco Arminio a Saluzzo

Ginevra Di Marco e Franco Arminio saranno domani (sabato 8 novembre) a Saluzzo.

I due artisti, con lo loro spettacolo “È stato un tempo il mondo", aprono al Teatro civico (via Palazzo di Città 15) il Magda Grove, la stagione musicale indipendente organizzata per il quarto anno da Ratatoj APS, presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

"Il loro spettacolo, un incontro poetico e artistico tra due delle figure più raffinate e profonde del panorama italiano, verrà presentato per la prima volta in Piemonte — afferma il presidente Ratatoj Massimiliano Flora - Si tratta di un dialogo tra musica e poesia che nasce dall’amicizia e dalla sensibilità comune dei due artisti, capace di emozionare attraverso brani popolari".

Ginevra Di Marco, la cui voce è senza dubbio da diversi anni una delle più intense e vibranti della scena musicale italiana, solo qualche giorno fa è stata insignita del Premio Tenco 2025 nella categoria «miglior album d'interprete» per il suo disco dal titolo Kaleidoscope. Formatasi artisticamente e musicalmente con il Consorzio Suonatori Indipendenti, da tempo ha intrapreso la carriera solista al fianco di quello che è attualmente il suo compagno d'arte e di vita, Francesco Magnelli, pianista e compositore e, come Di Marco, ex membro dei CSI.

"È stato un tempo il mondo" (che riprende un noto verso di una bella canzone dei CSI) diventa così l'occasione per vedere insieme sul palcoscenico saluzzese due personalità artistiche potenti e carismatiche il cui linguaggio esplora nuclei per molti versi sovrapponibili, scandagliati secondo sensibilità uniche e riconoscibili.

Il costo del biglietto è di 18 euro più i diritti di prevendita. L'acquisto può essere effettuato su Mailticket anche attraverso 18App e Carta del docente al link: www.mailticket.it/evento/49517/ginevra-di-marco-e-franco-arminio. Per informazioni, visitare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it.

La stagione musicale Magda Groove nel Progetto Team Up: Creare connessioni per una nuova collettività e punta a estendere e a rinforzare un sistema territoriale integrato in favore della fascia di popolazione con alle spalle un background migratorio, oltre a proporre un cambio della narrazione relativamente a questo ambito a livello sociale e mediatico.

E' sostenuto dalla Fondazione Compagnia di Sanpaolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; i partner coinvolti nel progetto sono invece il Consorzio Monviso Solidale (capofila), il Comune di Saluzzo, la Caritas di Saluzzo, l'associazione Ratatoj, la cooperativa Armonia, la Compagnia di Iniziative Sociali (CIS), la cooperativa L'Arca, l'associazione AVASS e l'Università degli Studi di Torino.

Nata nel 2018 la rassegna saluzzese ha coinvolto diversi tra i principali nomi della musica italiana d’autore degli ultimi quindici anni insieme a nuove voci emergenti. Hanno calcato il palco del Magda Olivero: i Perturbazione, gli Eugenio In Via di Gioia, Massimo Volume, Giorgio Canali, i Marlene Kuntz, i Calibro 35, Giorgio Conte, Angelo Branduardi, Massimo Zamboni, Ghemon, Lucio Corsi, Appino, i Diaframma e Erlend Øye.

"Il calendario di Magda Grove, non vuole essere solo una serie di concerti - sottolinea il direttore artistico Flora - ma rendere il teatro uno spazio di socialità e di dialogo, tra artisti e pubblico e tra gli artisti e i giovani musicisti del territorio, nella speranza di creare un percorso culturale e musicale condiviso da tutte le persone che in qualche modo fanno parte della rassegna. Siamo molto felici dell’ inizio della quarta stagione della rassegna e orgogliosi della qualità artistica che siamo riusciti a costruire nel tempo".

Il 12 dicembre ci saranno i Management del Dolore Post Operatorio, gruppo storico dell’indie italiano che ha segnato un’epoca con dischi come Auff!! e McMAO. La data saluzzese farà parte del loro Tour 2025 e sarà una delle tredici tappe con cui porteranno in tutta Italia la loro musica.

"Nelle prossime settimane verranno pubblicati i nuovi eventi della rassegna, che offriranno occasioni per esplorare linguaggi musicali differenti, di lasciarsi sorprendere da sonorità inedite e vivere il Cinema Teatro Magda Olivero come uno spaziosempre più aperto, contemporaneo e in dialogo con il territorio".

Siamo certi che anche i prossimi concerti sapranno stupire e coinvolgere il pubblico, riconfermando Magda Groove come una delle esperienze musicali più riconoscibili della scena cuneese.”

Contribuirà a sostenere la nuova edizione di Magda Groove una campagna di crowdfunding, che non vuole essere solo uno strumento economico, ma anche un momento di partecipazione collettiva. Attraverso la raccolta fondi, Ratatoj APS intende rafforzare il proprio rapporto con il pubblico e con gli artisti, costruendo una comunità che si riconosce nei valori della musica dal vivo, della condivisione e della cultura accessibile. Ogni contributo diventa un modo per fare parte di un progetto comune: chi sostiene la rassegna non finanzia solo dei concerti, ma contribuisce a tenere vivo un luogo di incontro e creatività, permettendo al Cinema Teatro Magda Olivero di continuare a essere uno spazio di cultura e partecipazione.

La campagna è iniziata il 27 ottobre sulla piattaforma Eppela, un sito dedicato a progetti socio-culturali sul territorio italiano.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito del Cinema Teatro Magda Olivero, tramite la piattaforma di biglietteria online Mailticket.

Grazie a +Risorse, il crowdfunding della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.