A Saluzzo arriva “Svitati e Content”: perchè è importante comunicare bene sul web

"Content, contenuti contenti". Si può fare? Le risposte (e le domande) che il digitale genera troveranno spazio a Saluzzo in una giornata dedicata a chi di mestiere racconta e si racconta sul web.

Sabato 8 novembre "Svitati & Content" sarà una sorta di anteprima alla manifestazione Svitati (9-10 novembre al Quartiere ex Caserma Musso) e vuole essere un dialogo a più voci con ospiti di alto profilo: un appuntamento dedicato alla comunicazione e ai contenuti digitali.

"Nasce dalla volontà di renderci consapevoli sull’importanza del valore culturale di un contenuto digitale", affermano gli organizzatori della Fondazione Amleto Bertoni.

Dario Bressanini, Aurora Cavallo - Cooker Girl, Lorenzo Baravalle e Lorenzo Pregliasco, Frame e Francesco Quarna di Radio Dj sono i volti che si alterneranno su diversi palcoscenici, "perché comunicare bene" è essenziale per far crescere cittadini consapevoli.

Le piattaforme social sono alcune tra le piazze di incontro in cui oggi la società si confronta, non senza criticità. Occasione di divulgazione e ponte tra generazioni, il web è il luogo in cui la comunicazione sperimenta forme nuove.

Le storie di chi si è imposto sul panorama nazionale con professionalità e linguaggi trasversali saranno il cuore pulsante di "CONTENT", un nuovo Festival in grado di parlare ai giovani e di intercettare nuove traiettorie di senso. Una mappa a più voci per orientarsi tra i contenuti con consapevolezza.

Chi sono i nostri ospiti:

Aurora Cavallo _ "Appartengo alla generazione cresciuta con reel e Tik-Tok. Noi creiamo contenuti digitali". Il grembiule rosso più noto dei social network si lancia in alcune riflessioni sul mondo food e sulla vita da content creator. Un nuovo mestiere, evoluzione del blogger, che riflette il cambiamento nella comunicazione e che "non è solo un lavoro d’immagine". Grembiule rosso, frangia a trapezio e sorriso smagliante. Sono i tratti distintivi di Cooker Girl, al secolo Aurora Cavallo, saluzzese e uno dei personaggi più famosi del web. Una food creator piemontese, inserita dalla rivista Forbes tra gli under 30 più influenti sui social e che ogni giorno conquista followers a raffica con le proprie ricette di cucina. Oggi, la sua popolarità è divenuta tale da avere un seguito di oltre 1 milione di persone e venire ospitata in programmi televisivi di punta.

Dario Bressanini – Chimico e divulgatore scientifico italiano (Saronno classe 1963). Ricercatore universitario, docente di Chimica fisica nel dipartimento di Scienze chimiche e ambientali dell’Università dell’Insubria (Como) e collaboratore della rivista Le Scienze e della Radiotelevisione svizzera, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul tema del cibo e della gastronomia e di libri che indagano argomenti quali le biotecnologie agrarie, la produzione agricola, i rischi alimentari e l'informazione connessa e la chimica applicata alla pratica culinaria.

Lorenzo Baravalle _ nato a Saluzzo il 10 aprile 1990, è autore e podcaster. Ha scritto e condotto podcast di successo come "Qui Si Fa L’Italia" (Spotify Original) e "Atomika" (OnePodcast) e gira l’Italia con eventi dal vivo raccontando personaggi e momenti storici del nostro passato. Collabora con il magazine Outpump e ha lanciato tre start-up, con prodotti premiati tra le migliori innovazioni in Italia. Tiene corsi di scrittura e produzione di contenuti audio nelle scuole superiori.

Lorenzo Pregliasco _ Nato a Torino nel 1987. Dopo gli studi classici al liceo "Vincenzo Gioberti", si è laureato all'Università degli Studi di Torino con la professoressa Carla Bazzanella, discutendo una tesi in linguistica cognitiva sulle metafore nel linguaggio politico di Barack Obama. Dal 2011 è co-fondatore e partner dell'agenzia di ricerche sociali e comunicazione politica Quorum e direttore del web magazine YouTrend.

Giornalista pubblicista, ha scritto fra gli altri per L'Espresso, La Repubblica, La Stampa, POLITICO e Aspenia. Appare regolarmente con analisi su scenario politico, opinione pubblica, comunicazione politica e comportamento elettorale su Sky TG24, La7, Rai News e su testate internazionali, tra le quali Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal. Membro della European Society for Opinion and Marketing Research, insegna all'Università di Bologna e tiene docenze presso istituzioni formative pubbliche e private, tra cui l'Università di Pavia, l'Università di Padova, la 24Ore Business School, la Scuola Holden.

Francesco Quarna _ DJ e vignaiolo, è in diretta a Summer Camp, con Nikki e Federico Russo da lunedì a venerdì alle 15 su Radio DEEJAY. Nato il 30 ottobre 1980 a Varallo (VC), all’ombra del Monte Rosa, muove i primi passi nella radiofonia alla fine degli anni ’90. Dopo le esperienze come fonico nelle emittenti regionali Puntoradio 96 e Radio Planet FM, nel 2003 approda a Radio DEEJAY con l’incarico di programmatore musicale nello staff di Dario Usuelli. Parallelamente si esibisce come disc jockey in svariati club italiani e svizzeri. Tra il 2001 e il 2009 ha realizzato decine di articoli, interviste e recensioni per le testate di intrattenimento Trend Wave e JayMag. Dal 2011 coordina la redazione del sito web deejay.it e dei social media di DEEJAY. Inoltre, dal 2006 al 2020 ha curato la selezione musicale del programma Tropical Pizza con Nikki.

Frame Divagazioni Scientifiche _ Specialisti nella comunicazione della scienza e dell’innovazione. Progettano e realizzano esperienze che uniscono ricerca, creatività e capacità organizzative. Dai festival alle attività di orientamento e formazione, dagli exhibit alle produzioni audio/video ed editoriali, trasformano le idee in progetti capaci di ispirare e coinvolgere. L’eterogeneità dei suoi componenti è il punto di forza di FRAME: competenze diverse si intrecciano per creare contaminazioni che fanno la differenza.

Il programma di Content sabato 8 novembre:

Ore 9.30 a Il Quartiere, Piazza Montebello 1, Saluzzo - WORKSHOP di LORENZO BARAVALLE e LORENZO PREGLIASCO: Come si fa un podcast storico

Ore 11 - Multisala Italia, Piazza Cavour 12, Saluzzo CONFERENZA spettacolo di DARIO BRESSANINI: La dieta termodinamica

Ore 13 - Il Quartiere: WORKSHOP di AURORA CAVALLO - COOKER GIRL: Come si realizzano contenuti gastronomici social

Ore 14.30 - Il Quartiere: CONFERENZA spettacolo di LORENZO BARAVALLE e LORENZO PREGLIASCO “Una Puntata live di Qui si fa l'Italia”

Ore 16.30 - Il Quartiere: WORKSHOP di FRAME Come si organizza un festival scientifico

Ore 18 - Il Quartiere CONFERENZA spettacolo di FRANCESCO QUARNA. Happening unico di fine giornata, con DjSet, e aperitivo offerto da Svitati, per raccontare come si fa Radio DeeJay, giorno per giorno

