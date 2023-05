Il fascino del Medioevo fa tappa al castello di Ormea

Giornata in tema medioevale sabato 13 maggio per il comune di Ormea. In occasione della XXIV Giornata Nazionale dei Castelli, che prevede la visita ai ruderi della fortificazione e al Borgo Medioevale per scoprire memorie del passato, Ormea riscopre antiche suggestioni con l’arpa celtica di Claudia Murachelli e con l’arte di strada e l’animazione giullaresca a cura dell’Associazione Culturale Iannà Tampé.

Claudia Murachelli, soprano lirico ed arpista, classe 1985, ha esperienza decennale come cantante ed arpista in concerti ed eventi in Italia ed all’estero. Ha studiato canto lirico sotto la guida del M° Fabrizio Brezzo (direttore de La Casa delle Note di Milano) ed arpa celtica con la M° Marcella Grossi (figlia della prima arpa del Teatro dell’Opera di Roma che collaborò con Ennio Morricone). Si è laureata in didattica della musica indirizzo musicoterapia presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Ha svolto diversi corsi di formazione in Italia ed all’estero con artisti di fama internazionale fra i quali Grainne Hambly (Irlanda), Ismael Ledesma (Paraguay), Marcella Carboni (Italia).

Insegnante di musica e direttrice di coro, è anche tra le prime diplomate in Arpaterapia in Italia. Può vantare una grande attività concertistica in tutto il nord Italia e nella vicina Francia. Ad allietare il momento anche Aristide Tre Ossi, Giullare Zumpafossi dell’Associazione Iannà Tampè con interventi di giocoleria col fuoco, se le condizioni di luce e ambientali lo permettono, o giocoleria con diablo o interventi di magia da strada. L' Associazione Culturale Iannà Tampé, creata nel 2006 da un gruppo di giovani artisti della provincia alessandrina, si pone come obbiettivo primario la diffusione dell'arte in tutte le sue forme. Nel 2006, Iannà tampé intraprende uno scambio culturale in India e introduce nelle proprie performance con il fuoco l'arte del Kalaripayattu, la più antica arte marziale orientale conosciuta. Il percorso culturale prende avvio alle ore 15 da Piazza Teco da cui si procederà verso il Castello accompagnati dalle note della musica tradizionale dell’arpista; al ritorno, dopo la visita all’interno della Chiesa di san Martino che mantiene le memorie dell’antica porta urbica, momento musicale e di intrattenimento a cura degli artisti. Si tornerà infine in piazza Teco, in seguito ad un suggestivo percorso nel centro storico in cui si concluderà la giornata con la performance giullaresca.

Il castello sorge, con le sue imponenti strutture, sul rilievo che domina il borgo di Ormea, compreso tra il torrente Armella e il fianco nord-ovest dell’abitato stesso, cui si accede risalendo un suggestivo pendio terrazzato. La prima citazione del complesso risale al 1291, epoca in cui apparteneva, insieme al territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ai marchesi di Ceva. Dopo un lungo periodo di abbandono, l’amministrazione comunale ha avviato un progetto di conoscenza, messa in sicurezza e valorizzazione delle strutture superstiti.

Il primo lotto di lavori si è concluso a dicembre 2022, con la predisposizione di un nuovo accesso e la realizzazione di un sistema di illuminazione. Il sottostante abitato di Ormea conserva, oltre al castello, numerose testimonianze della sua origine bassomedievale. Tra le altre, meritano un cenno la chiesa di San Martino, che incorpora una delle trecentesche porte di accesso al borgo e conserva affreschi del XV secolo, la cosiddetta casa del marchese, quattrocentesca, e i resti delle mura.