Cherasco, i bollettini per i tributi si pagano con Satispay

Pagare in modo rapido i bollettini per tributi e servizi comunali emessi attraverso il canale Pago Pa, riducendo le spese di commissione. Il Comune di Cherasco si proietta verso un futuro sempre più digitale grazie alla convenzione stipulata con Satispay: l’accordo permetterà ai cittadini di utilizzare l’app per effettuare versamenti alla Pubblica amministrazione tagliando le commissioni degli avvisi da 1 euro a 80 centesimi.

Scaricare l’applicazione sul proprio smartphone è il primo passaggio per beneficiare dei vantaggi. Una volta eseguite le operazioni, i pagamenti saranno a portata di click: basterà selezionare la voce Pago Pa dalla sezione “Servizi” nel menù della app e inquadrare il codice Qr presente sui bollettini per portare a termine il versamento. In alternativa, qualora non fosse possibile eseguire la scansione, sarà sufficiente inserire manualmente il codice univoco dell’avviso per raggiungere l’obiettivo. Il tutto da casa, azzerando i tempi di attesa per le immancabili code agli sportelli, con uno sgravio significativo sulle commissioni

Oltre alle ragioni di economicità e praticità, la convenzione, sottoscritta con Satispay- azienda nata nel 2013 dall’idea di tre giovani cuneesi e oggi affermata piattaforma per pagamenti digitali-è un valido incentivo alla sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto negativo delle azioni quotidiane sull’ambiente, causate da spostamenti, consumi di energia elettrica e di carta. L’intesa sottoscritta e le agevolazioni saranno valide fino alla fine del 2025.