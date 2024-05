Alba, il ponte carrabile di via Verdi sarà chiuso da oggi per 20 giorni

Il ponte carrabile di via Giuseppe Verdi, all’altezza della rotatoria tra via Rio Misureto, via Cencio e via Santa Margherita nel quartiere Moretta, resterà chiuso a partire da oggi, sabato 25 maggio, per 15/20 giorni.

L’area ormai da alcuni mesi è interessata dal cantiere per la realizzazione di un canale scolmatore per la fognatura e per il rio Misureto, intervento finalizzato a migliorare la sicurezza idraulica del quartiere e della città.

La chiusura del ponte è necessaria dopo la richiesta pervenuta al Comune di Alba da parte di Sisi, Società Intercomunale Servizi Idrici, a causa delle criticità riscontrate nella fase dei lavori sotterranei.