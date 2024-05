La voce della Gialappa's Giorgio Gherarducci al Festival della Tv di Dogliani (VIDEO)

Quando la voce supera l'immagine! Da trent'anni a questa parte, infatti, di Giorgio Gherarducci è più facile riconoscere la voce che il volto, visto che lui è l'anima della Gialappa's Band. Parliamo del gruppo comico che da anni accompagna con simpatia e sagacia trasmissioni di successo, senza mai apparire, ma solo indossando i panni invisibili di sarcastici commentatori.

Gherarducci, questo sabato mattina, è stato uno degli ospiti della XIII edizione del "Festival della Tv" di Dogliani in compagnia di Francesco Lauber (Chief Creative Officer of Banijay Italia). Con il giornalista de La Stampa Roberto Pavanello si è parlato dei successi ottenuti dalla Gialappa's e dei programmi futuri, a partire da una trasmissione che, come da tradizione, accompagnerà i prossimi Europei di calcio. Ecco Giorgio Gherarducci ai nostri microfoni: