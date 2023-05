In riferimento al commento di Roberto Russo, coordinatore braidese di Fratelli d'Italia, riportato nell'articolo “Bra, interrogativi aperti dopo le dimissioni di Annalisa Genta dal Consiglio comunale”, riportiamo le precisazioni di Marina Panero, membro del "Comitato NO alla scuola media in via Trento Trieste".

Gentile Direttore,

Per dovere di cronaca ed a maggior precisazione, ci tengo a sottolineare che la Signora Annalisa Genta non ha mai fatto parte del "Comitato NO alla scuola media in via Trento Trieste". Tale Comitato, creato dalla sottoscritta e da Francesco Racca, era nato per la raccolta firme contro la costruzione della nuova Scuola nel sito dell'ex scalo ferroviario. Ringraziamo la Signora Genta per essere venuta a porre la sua firma ad uno dei nostri numerosi banchetti, così come ringraziamo nuovamente le altre migliaia di cittadini braidesi per le loro firme ed il supporto alla nostra petizione. Grazie alla collaborazione di tutti ed al lavoro di squadra di molti volontari, l'Amministrazione comunale ha recepito le richieste del Comitato ed ha modificando i suoi piani iniziali.

Uniti, si vince.





Marina Panero