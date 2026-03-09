"Raccolta porta a porta, ma i rifiuti finiscono ai bordi delle strade": la denuncia di un lettore sulla "discarica diffusa" [FOTO]

Riceviamo e pubblichiamo.

Egregio direttore,

da tempo è operante nella nostra Provincia la raccolta porta a porta dei rifiuti che, secondo i dati periodicamente diffusi, sembrerebbe aver contribuito ad aumentare in modo significativo la differenziata.

Ma è tutto oro quel che luccica?

Basta guardarsi intorno per renderci conto che, accanto al comportamento virtuoso dei più ( almeno spero!!!) , l'inciviltà di una minoranza (idem come sopra) sta trasformando i bordi delle nostre strade ed i terreni circostanti in una 'discarica diffusa' dove vengono abbandonati sacchetti di immondizia, plastiche varie etc., nell' indifferenza generale.

Ed è proprio questo l' aspetto più preoccupante: ci si sta abituando al brutto accettando che comportamenti che sino a qualche anno fa sarebbero stati esecrabili, oggi siano quasi normali.

Là dove non arriva il senso civico dovrebbero intervenire gli amministratori per cercare di individuare e punire i responsabili, oltre che per ripulire dall' immondizia il territorio.

Forse bisognerebbe anche chiedersi se la raccolta porta a porta sia la più adatta per una popolazione che forse non è abbastanza civile per gestirla correttamente.

Allego alcune foto esaustive di quanto detto scattate qua e là, e in particolare di una 'mini discarica' che ho immortalato in quel di Caraglio sulle sponde del torrente Grana.

Lettera firmata