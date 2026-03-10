A Fossano anche le auto ibride pagano la sosta, una lettrice multata: "Mancata l'informazione"

FOSSANO – PARCHEGGI A PAGAMENTO E AUTO IBRIDE

Gent.mo Direttore,

vorrei segnalarLe quanto accaduto lo scorso mercoledì 4 marzo (peraltro giorno di mercato).



Sono proprietaria di autovettura ibrida e, nella giornata di cui sopra, ho parcheggiato il mezzo in via S.Giovanni Bosco in prossimità di via Roma, dovendo sbrigare una veloce pratica prima di recarmi al lavoro.

Ho posizionato l'auto nell'apposito stallo blu, con il disco orario corrispondente al mio arrivo (ore 9,30) ed ho sbrigato quanto dovevo (tempo max.10 minuti).

Al mio arrivo ho trovato sul parabrezza avviso di accertamento con multa relativa di € 43,98. L'agente non era più in zona, quindi ho telefonato al Comando Polizia Locale convinta di una loro svista, invece mi veniva comunicato che dallo scorso 7 gennaio anche i veicoli ibridi sono tenuti al pagamento nelle zone blu.

Premesso che la legge non ammette ignoranza, riconosco il mio difetto ed ho immediatamente provveduto al pagamento dovuto.

Vorrei però condividere con voi alcune considerazioni.

1) I cittadini fossanesi sono stati correttamente informati di tale variazione? Il fatto che il Comune abbia pubblicato la relativa deliberazione non implica la giusta e corretta informazione.

Ho condiviso quanto successo con amici e conoscenti, diversi di loro possessori di autovetture ibride, e molti mi hanno comunicato di avere ricevuto lo stesso tipo di regalo da gennaio a questa parte.

Forse non era il caso di fare una informazione preventiva e continuativa più completa su tutto il territorio comunale ?

Forse non sarebbe il caso di riconoscere tale mancanza e rimborsare le sanzioni fino ad ora applicate alle autovetture ibride ?

2) Nello specifico della mia sanzione, vorrei segnalare che ho lasciato il mezzo alle ore 9,30 (come da mio orologio), ed al mio ritorno pochi minuti dopo, ho trovato la contestazione verbalizzata alle ore 9,28.

Trascurando la probabile mancata sincronizzazione dei nostri orologi, mi domando dove fosse nascosto o appostato l'agente. Non l'ho visto quando scesa dall'auto e nemmeno al mio ritorno pochissimi minuti dopo.

Nel merito, non è prevista una tolleranza temporale per potere accedere alla colonnina dei pagamenti? (può succedere che la colonnina più vicina non sia funzionante, oppure che si debba provvedere al cambio delle monete o altro).

3) Visto tutto quanto sopra esposto, forse non sarebbe stato il caso da parte dell'Amministrazione Comunale, con le giuste informazioni agli utenti, di applicare sanzioni simboliche o ridotte per un periodo transitorio?

Lettera firmata

Per onor di cronaca, Targatocn ne aveva dato notizia qui