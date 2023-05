Perde la vita in moto nello schianto tra Vigone e Villafranca Piemonte

Un motociclista ha perso la vita sulla strada tra Vigone e Villafranca Piemonte, a poche centinaia di metri dal Ponte Pellice.

L'incidente è avvenuto prima delle 11.30 di oggi, domenica 7 maggio. Marco Gorelli, di 54enne di Orbassano, dipendente della società Isiline, forse per la velocità, ha perso il controllo della sua Honda Hornet in curva e si è scontrato con una Nissan Qashqai che procedeva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di None per ricostruire la dinamica, mentre sono stati vani i soccorsi del 118 e l'intervento dell'elisoccorso.

Sul tratto si è formata una lunga coda, nelle due direzioni.