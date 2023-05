A Saluzzo si rifanno le strisce stradali di notte

In notturna, per limitare i disagi.

Sono in azione, in questi giorni, gli operai che stanno procedendo al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, ovvero le strisce bianche sull’asfalto.

In accordo con il Comune di Saluzzo, ed in particolare con il comando di Polizia locale, la maggior parte delle lavorazioni sta avvenendo di notte quando la circolazione è ridotta.

"Abbiamo adottato questa modalità – dice il comandante dei vigili di Saluzzo Fulvio Senestro – per cercare di intralciare il meno possibile la circolazione e quindi i disagi per gli automobilisti saluzzesi e per tutti colori che raggiungono la città per lavoro o studio o che transitano sulle nostre strada quotidianamente".