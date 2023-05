Apre al transito la rotatoria provvisoria di via Otteria a Mondovì

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio, la rotatoria provvisoria di via Otteria a Mondovì sarà aperta al transito veicolare.

I veicoli potranno transitare seguendo la segnaletica di cantiere, contestualmente all'avanzamento dei lavori.

“Auspichiamo di concludere l’opera entro l’inizio di luglio come da previsione contrattuale. - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - "Sin da oggi un segnale concreto dell’avanzamento lavori di un’opera importante per la viabilità monregalese, da tempo attesa dai residenti della zona (e non solo) e alla quale hanno proficuamente lavorato l’amministrazione provinciale Borgna, quella attuale e le due amministrazioni comunali di Mondovi (Adriano e Robaldo)”.

La messa in sicurezza di questa zona è stata fortemente voluta dai cittadini e dal Comune che si erano appellati in tal senso alla Provincia.

Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso settembre per un importo totale di 380 mila euro, finanziato mediante fondi ministeriali; la spesa per gli interventi di completamento inizialmente prevista ha dovuto poi fare i conti con il significativo incremento dei prezzi delle materie prime dell’ultimo periodo, nonostante ciò il cantiere è stato regolamente aperto lo scorso gennaio (leggi qui).

Per inizio luglio è previsto il completamento dell'opera.