Domani la consegna dei lavori per realizzare la rotatoria di via Otteria a Mondovì

In partenza i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Tanaro (strada provinciale 12) e via Otteria (strada provinciale 36) a Mondovì.

Nella giornata di oggi, martedì 31 gennaio, la ditta Barbera srl, ha provveduto all'installazione della prima segnaletica per delimitare l'area del cantiere.

"Domani ci sarà la consegna dei lavori - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - intanto la ditta oggi ha iniziato a cantierare l'area con le prime operazioni propedeutiche all'inizio dei lavori".

Un intervento "di cruciale importanza", come lo aveva definito il consigliere provinciale Danna in precedenza, che porterà alla realizzazione di una rotatoria all'incrocio per Briaglia, tratto stradale teatro purtroppo, negli anni, di diversi gravi incidenti. La messa in sicurezza di questa zona è stata fortemente voluta dai cittadini e dal Comune che, già con l'amministrazione Adriano, si erano appellati in tal senso alla Provincia.

Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso settembre per un importo totale di 380 mila euro, finanziato mediante fondi ministeriali; la spesa per gli interventi di completamento inizialmente prevista ha dovuto poi fare i conti con il significativo incremento dei prezzi delle materie prime dell’ultimo periodo.

Per questo motivo il Settore Viabilità (Sezione di Mondovì) della Provincia è stato costretto a predisporre un ulteriore progetto di fattibilità tecnica ed economica per coprire le spese relative agli interventi accessori (leggi qui).

Nel dettaglio lo studio di fattibilità prevede l’installazione di barriere guard rail, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio della rotatoria mediante la posa di 11 proiettori montati su pali sul perimetro esterno della rotonda e delle corsie di accesso (così da consentire una migliore accessibilità per la manutenzione e contenere al contempo l’inquinamento luminoso e l’impatto paesaggistico), la predisposizione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale e, infine, la pavimentazione mediante autobloccanti delle isole pedonali.