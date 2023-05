Legambiente Cuneo diffida parcheggio piazza europa

Almeno sino al 19 maggio, data in cui si scadranno i limiti di tempo per presentare le domande d’acquisto dei futuri box e posteggi del parcheggio interrato di piazza Europa a Cuneo, il dibattito più acceso all’interno del territorio comunale del capoluogo di provincia rischiava di rimanere sopito. Rischio sventato, però, grazie all’interpellanza presentata da consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti) e alla diffida ufficiale che Legambiente Cuneo ha presentato nella giornata di oggi (giovedì 11 maggio).



Nel documento ufficiale presentato anche al nostro giornale, la sigla ambientalista si è premurata di evidenziare i gravi rischi per la salute dei cittadini che – secondo i membri della delegazione cuneese – costituisce il progetto relativo al nuovo parcheggio di piazza Europa.



“Sono state effettuate negli ultimi anni tre campagne di monitoraggio degli ossidi di azoto, inquinanti legati al traffico veicolare, con risultati per il 90% superiori ai nuovi limiti proposti per il 2030 dalla Commissione Europea (che, peraltro, recepiscono solo in parte quelli indicati dall’ OMS del settembre 2021) - si legge sul comunicato - . I valori misurati comporterebbero, sempre secondo le stime dell’OMS, aumenti di mortalità per la nostra popolazione di età superiore ai 30 anni tra il 9,5% e l’11%. Il valore di piazza Europa risulta tra i primi cinque più elevati sui trenta ottenuti e il parcheggio non farà che aumentare il traffico nella zona ed in città”.



Legambiente diffida quindi l’amministrazione e in particolare la sindaca Patrizia Manassero “dal perseguire il progetto e chiede di dedicare le risorse economiche coinvolte ad ampliare i parcheggi di testata, che sono una soluzione evidente al traffico veicolare urbano, e a progetti di mobilità sostenibile e condivisa, i soli che permettono un reale miglioramento della qualità dell’aria in città”.