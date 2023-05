A Sampeyre va in scena "Bianca, una Valdese nella Resistenza"

Ancora una storia della Resistenza, un racconto tra fantasia e realtà, basato in larga misura sulle testimonianze di staffette e di partigiani combattenti, e riassunto nella storia emblematica di “Bianca”, dal suo ingresso nella scuola fascista degli anni Trenta, alle adunate del regime dove si trova a dover sostituire il grembiulino con il colletto bianco inamidato con una sorta di divisa militare; dall’adolescenza nella comunità valdese dove il pastore al culto prega per il duce, alla tragedia della seconda guerra mondiale, fino alla scelta di entrare nella Resistenza e di combattere per la libertà.