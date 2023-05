Cuneo, appaltati i lavori su palazzo Santa Croce: al via con l'estate il cantiere?

Si è conclusa ufficialmente lo scorso 12 aprile la gara d’appalto relativa ai lavori del secondo lotto per il restauro e il recupero di palazzo Santa Croce di Cuneo. L’amministrazione comunale, com’è noto, intende riqualificare la struttura dell’ex-ospedale cittadino nell’ottica di renderlo il cuore della cultura e la sede delle biblioteche (il primo piano già ospita quella ‘0-18’).



L’aggiudicazione preliminare – che dovrà ancora passare al vaglio della verifica dei requisiti di legge – è andata alle ditte Ruscalla di Asti e Fantino di Cuneo (tre sono state le offerte proposte). Il valore di base dell’appalto si aggirava sui 12 milioni di euro, ridotto poi sino a 10.605,843 euro; il costo totale dei lavori con l’aggiunta dell’IVA 11.666.427 euro.



L’intervento, complessivamente, richiederà una spesa di 14,6 milioni di euro già finanziati per 12,5 milioni con fondi PNRR. Sulla nuova biblioteca verranno allocati anche 4.626.000 euro provenienti dall’eredità Ferrero, da usare per arredare e attrezzare a livello d’infrastruttura digitale la nuova biblioteca.



I lavori potrebbero partire entro l’estate, per terminare – gioco forza, essendoci di mezzo il PNRR – entro il 2026.